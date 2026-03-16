Tko je čovjek kojeg je Tudor zamijenio za Slota?

Igor Tudor osvojio je prvi bod s Tottenhamom, u 30. kolu Premier lige odigrali su 1:1 kod Liverpoola, ali prije početka utakmice na Anfieldu dogodila se scena koja je postala viralna.

Hrvatski trener je nakon izlaska iz tunela krenuo prema ćelavom muškarcu da bi se rukovao. Prišao mu je s leđa, potapšao ga po ramenu pa i zagrlio uz osmijeh.

Tudor je onda shvatio da se dogodila pogreška i da to nije bio trener Liverpoola Arne Slot. Kasnije je otkriveno da je čovjek kojeg je Tudor zamijenio za trenera Liverpoola, Allan Dixon, Tottenhamov časnik za odnose s igračima.

Njegova je uloga smanjiti sve brige izvan terena kako bi se igrači mogli maksimalno fokusirati na svoje nastupe. Njegov posao uključuje pomoć pri preseljenju, pronalasku smještaja, rješavanju papirologije i još puno toga.