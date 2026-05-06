Tko ima veće šanse za Ligu prvaka – Dinamo ili Crvena zvezda?

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert via Guliver

Poznata nogometno-statistička platforma „Football Meets Data“ izračunala je kojih sedam klubova ima najveće šanse da se kroz kvalifikacije domogne plasmana u Ligu prvaka, a među njima je i Crvena zvezda.

Srpski prvak se prema postocima, na temelju simulacije, nalazi na putu prvaka iza AEK-a, Vikinga i Heartsa, iako je u teoriji moguće da u play-offu dođe do dvoboja srpskog i budućeg grčkog prvaka.

Kao peti klub kojemu se prognozira ulazak u Ligu prvaka kroz kvalifikacije na putu prvaka navodi se zagrebački Dinamo.

Šanse Crvene zvezde za plasman nešto su veće u odnosu na Dinamo (41,8 % naspram 40,1 %), a oba će kluba na ždrijebovima od drugog kola kvalifikacija pa do kraja imati status nositelja, zbog čega je njihov međusobni susret nemoguć.

Kada su u pitanju kvalifikacije za Ligu prvaka za klubove koji nisu prvaci u svojim prvenstvima (put neprvaka), najveće šanse za osvajanje dvaju preostalih mjesta daju se Benfici i Lilleu.