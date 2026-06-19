‘Tko god kaže da nam Modrić ne treba, vjerujem da nije normalan’

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Giacomo Cosua via Guliver

Nakon poraza od Engleske (2:4) u uvodu Svjetskog prvenstva u Dallasu, Hrvatsku sada čekaju okršaji protiv Paname (24. lipnja) i Gane (27. lipnja).

Što možemo očekivati od promjena u Dalićevom sastavu, komentirao je bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ješe.

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“Vjerujem da će sigurno dva do tri igrača biti izmijenjena. Ako ćemo igrati s četvoricom u liniji, jedan stoper ispada, a otvara se mjesto za krilo, tako da izbornik mora nekoga uvrstiti. Vjerujem da mu je jedina dvojba tko je prva opcija u napadu”, kazao je Ješe u HRT-ovoj emisiji te se posebno osvrnuo na kapetana Luku Modrića:

“Tko god kaže da nam Luka Modrić ne treba, vjerujem da nije normalan. Znamo tko je on, što je dao hrvatskom nogometu i koliko vrijedi. I dalje vjerujem da će odigrati vrhunski turnir. Osjetilo se da je potonuo nakon promašenog penala i poslije nije bio dominantan, nije tražio loptu kao što inače traži. Ovo je bila samo jedna loša utakmica, kako njegova, tako i cijele reprezentacije”, zaključio je Ješe.