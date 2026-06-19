Dalić najavio promjenu sustava: Zvijezda Vatrenih seli na klupu?

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Nakon što eksperiment s trojkom u obrani protiv Engleza nije upalio, Zlatko Dalić najavio je promjenu sustav za utakmicu s Panamom.

Dan poslije 2:4 poraza protiv Engleske pred medije je stao izbornik Zlatko Dalić, a ono što će hrvatske navijače najviše zanimati iz njegovo obraćanja jest najavljena promjena formacije, koja bi mogla značiti ostavljanje Luke Vuškovića na klupi.

Englezi dan nakon pobjede nad Hrvatskom odigrali utakmicu i utrpali pet komada Dalić o ponovljenom penalu: ‘Pitam se što bi bilo da je suprotna situacija’ Tottenham doveo skupocjenog stopera: Što to znači za Vuškovića?

“Najavio sam da ćemo se vratiti našem sustavu. Sada neću kalkulirati. Sve što smo Hrvatska i ja napravili tijekom mojega mandata ostvarili smo u sustavima 4-3-3 i 4-2-3-1. U kvalifikacijama nismo igrali s trojicom u obrani, osim protiv Farskih Otoka, kada je došao Vušković”, rekao je izbornik i time najavio povratak na sustav s kojim su Vatreni igrali većim djelom njegova mandata.

Vušković je bio na meti kritika nakon poraza zbog lošeg pozicioniranja i kašnjenja u povratku nakon ofenzivnih prodora. Nije tajna da su mu nedostatak eksplozivnosti i brzine mane u igri te je ideja o igranju s trojicom djelomice nastala kako bi druga dva stopera to kompenzirala.

Usprkos nešto slabijem dojmu, stoper Tottenhama imao je solidnu statistiku s pet otklonjenih opasnosti, dva od četiri dobivena duela i šest osvojenih posjeda. No, nagađa se kako mu to možda neće biti dovoljno da ‘preživi’ Dalićev povratak na igru s četvoricom u zadnjem redu.

Iduća utakmica Hrvatske, protiv Paname, na rasporedu je s noći utorka na srijedu u 1 sat.