Tadiću propao transfer u Crvenu zvezdu

Alex Gottschalk/DeFodi Images via Guliver Image

Najzvučnija transfer-saga ovog ljeta u srpskom nogometu konačno je završena – Crvena zvezda definitivno je odustala od dovođenja Dušana Tadića, nekadašnjeg kapetana reprezentacije Srbije i bivšeg igrača Fenerbahčea. Iako su navijači vjerovali da će u ponedjeljak potpisati dvogodišnji ugovor, transfer se ipak neće realizirati.

Kako prenose srpski mediji, ključan sastanak održan je u ponedjeljak navečer između Zvezdana Terzića, Mitra Mrkele i Marka Marina, kada je odlučeno da se prekine daljnje čekanje Tadićevog odgovora. U klubu tvrde da razlozi nisu vezani uz financije.

Očekivanja su bila da će Tadić donijeti odluku najkasnije do vikenda, kako bi mogao biti registriran za treće pretkolo europskih kvalifikacija, no to se nije dogodilo, čime je otpala mogućnost njegovog nastupa u nadolazećim europskim utakmicama.

Tadićev dolazak trebao je biti vrhunac Zvezdine ljetne transfer-kampanje nakon dolaska Marka Arnautovića. Ipak, sportski sektor procijenio je da bi njegov dolazak u ovom trenutku mogao negativno utjecati na momčadsku dinamiku, posebno u slučaju ulaska u grupnu fazu europskih natjecanja.

Briga je izazvala i mogućnost stvaranja tenzija u svlačionici, s obzirom na već prisutan broj iskusnih igrača snažnih karaktera. Iako je Tadić isprva bio čvrsto protiv povratka u srpski nogomet, nakon razgovora s Terzićem postao je otvoreniji za tu opciju i zatražio dodatno vrijeme za odluku.

Tijekom pregovora u medijima su se spominjali i interesi madridskog Atletica, Benfice, kao i klubova iz Saudijske Arabije i Meksika, što je dodatno oduljilo proces. Na kraju, u Crvenoj zvezdi su odlučili prekinuti neizvjesnost i povući se iz pregovora.