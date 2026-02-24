Sudačka komisija: Sve odluke s Jadranskog derbija su ispravne

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 23. kola Hrvatske nogometne lige.

Situacija br. 1: VUKOVAR 1991 – SLAVEN BELUPO (40. minuta); kazneni udarac

U trenutku udarca na gostujuća vrata branič je pokušao blokirati udarac u klizećem startu. Prije kontakta s tlom desna ruka braniča zaustavila je putanju lopte. Sudac je bio u idealnoj poziciji te je dosudio kazneni udarac.

Ova odluka, koju je pregledao VAR, na temelju Pravila nogometne igre i naših tehničkih smjernica smatra se kažnjivom igrom. Igrač je u pokušaju bloka položajem ruke svoje tijelo učinio većim.

Situacija br. 2: VUKOVAR 1991 – SLAVEN BELUPO (47. minuta); incident u kaznenom prostoru

Prilikom ubačaja u kazneni prostor gostujući branič br. 35 ostvario je kontakt rukom s loptom koji se u razmatranjima Pravila nogometne igre ne smatra prekršajem.

Sudac je ispravno procijenio incident u kaznenom prostoru i dozvolio nastavak igre.

Sukladno VAR Protokolu incident je pregledan i ispravno je potvrđena odluka suca na terenu.

Situacija br. 3: VUKOVAR 1991 – SLAVEN BELUPO (81. minuta); kazneni udarac

Na dodavanje s lijeve strane kaznenog prostora domaći napadač br. 28 prvi je došao do lopte. Na njega je neoprezno startao gostujući branič br. 23 koji ga je sapleo te je napadač pao na tlo.

Sudac, koji je bio savršeno pozicioniran, ispravno je dosudio kazneni udarac.

Situacija br. 4: ISTRA 1961 – GORICA (41. minuta); potencijalni izazov prekršaja zaleđa

Tijekom faze igre kada gostujuća momčad postiže pogodak u 41. minuti, igrač gostiju br. 10 vraća se iz položaja zaleđa i nalazi se blizu obrambenog igrača domaće momčadi br. 16. Taj isti igrač dolazi u posjed lopte i njegova momčad u nastavku postiže pogodak.

Analiza kažnjivog zaleđa mora se usredotočiti na to je li branič svojom lošom reakcijom vratio igrača koji je prethodno bio u položaju zaleđa u dozvoljenu aktivnu igru.

Pomoćni sudac je utvrdio da je branič imao dovoljno vremena neometano igrati loptom u situaciji kada na braniča nije utjecao napadač u smislu ometanja ili ulaska u borbu za loptu niti drugih reakcija, već je branič iz jasnog balansa odigrao loptu prema napadaču te mu omogućio sljedeću dozvoljenu fazu igre koja nije rezultirala kažnjivim zaleđem.

U skladu s Pravilima nogometne igre potvrđujemo ovu tehničku analizu s obzirom na to da je branič imao dovoljno vremena neometano kontrolirati loptu i igrati loptom. Stoga kod pogotka gostiju nije prethodilo kažnjivo zaleđe.

Situacija br. 5: LOKOMOTIVA – OSIJEK (49. minuta); kazneni udarac

U trenutku kada je napadač domaće momčadi br. 15 ušao u gostujući kazneni prostor srušio ga je zakašnjelim startom saplitanja gostujući branič br. 19.

Sudac je ispravno odlučio dosuditi kazneni udarac za ovaj prekršaj, a VAR je brzo potvrdio odluku na terenu.

Situacija br. 6: HAJDUK – RIJEKA (13. minuta); incident u kaznenom prostoru/simuliranje

Odluka suca opomenuti domaćeg igrača br. 11 ispravna je procjena incidenta u kojem napadač u duelu s vratarom inicira kontakt svojom desnom nogom te tako pokušava iznuditi kazneni udarac.

Našim jasnim tehničkim smjernicama kada igrač pada:

– bez kontakta

– ili inicira kontakt

– ili pokušava naglasiti kontakt

smatra se simuliranjem što je kažnjivo opomenom.

Situacija br. 7: HAJDUK – RIJEKA (42. minuta); gruba igra

Prilikom borbe za loptu gostujući igrač br. 8 grubo je startao na suparničkog igrača br. 6 otvorenim đonom, ravnom nogom i kramponima na suparnikovu potkoljenicu. Sudac nije vidio kontakt i pustio je da se igra nastavi.

U prvom prekidu igre VAR je ispravno pozvao suca na pregled situacije.

Nakon pregledavanja incidenta sudac je ispravno odlučio kazniti prekršitelja crvenim kartonom zbog grubog prekršaja.

Situacija br. 8: HAJDUK – RIJEKA (45 + 1. minuta); prigovor na odluku suca

Kao što smo spomenuli u prethodnim tjednim priopćenjima, glavni treneri mogu u bilo kojem trenutku pristupiti sucu ili četvrtom sucu kako bi zatražili objašnjenje odluke. To se mora učiniti uz međusobno poštovanje trenera, igrača i sudaca.

Nakon što je gostujućem igraču pokazan crveni karton gostujući trener pokazao je agresivno i provokativno ponašanje prema sucu i četvrtom sucu što je opravdalo njegovo isključenje.

Situacija br. 9: HAJDUK – RIJEKA (79. minuta); agresivno ponašanje

Nakon što je domaća momčad postigla pogodak domaći igrač br. 8 pokušavao je doći do lopte, koja se nalazila u mreži vrata, a u tome ga je htio spriječiti jedan obrambeni igrač.

Sudac je odmah intervenirao te primijetio da je domaći igrač pljunuo na suparničkog igrača. Takvo ponašanje, prema Pravilima nogometne igre, predstavlja agresivno ponašanje i sudac ga je ispravno isključio iz igre.

Sve sporne situacije pogledajte na stranicama HNS-a.