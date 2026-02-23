Sigur se oglasio nakon crvenog kartona: ‘Nepravedno, sudac je krivo protumačio’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je u utakmici 23. kola HNL-a svladao Rijeku s 1:0 te je smanjio zaostatak za Dinamom na -5 bodova. Susret je osim gola Marka Livaje obilježio i crveni karton Nike Kristiana Sigura.

Marko Livaja doveo je svoju momčad u vodstvo pogotkom glavom nakon preciznog ubačaja Darija Marešića. Na drugoj stativi ostao je potpuno sam te je s oko pet metara mirno pospremio loptu u mrežu za 1:0. Pogodak je bio regularan jer Stjepan Radeljić nije pravovremeno izašao i tako je zadržao Livaju u dozvoljenoj poziciji.

Razlog za to kašnjenje Radeljića pronašao se u tome što je nešto govorio Siguru dok je Kanađanin ležao na travnjaku, a sukob je potrajao i nakon gola Livaje. A onda su se pojavili navodi da je Sigur pljunuo prema Radeljiću.

Sigur se dan nakon utakmice javio putem Instagrama gdje se osvrnuo na situaciju. Njegovu kratku poruku prenosimo u cijelosti:

“Ono zbog čega sam dobio crveni karton bilo je nepravedno i sudac je to krivo protumačio. Želim zahvaliti igračima HNK Rijeka oko mene koji su vjerovali da sam nevin. Žao mi je što smo klub i ja predstavljeni na ovaj način. Osjećam se mirno jer Bog zna moje namjere i iskreno bih se ispričao da sam namjerno učinio ono za što me optužuju”, napisao je Sigur.