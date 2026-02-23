Rijeka brutalno ‘spustila’ Siguru nakon što je izjavio da ‘igrači Rijeke vjeruju da je nevin’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je u utakmici 23. kola HNL-a svladao Rijeku s 1:0 te je smanjio zaostatak za Dinamom na -5 bodova. Susret je osim gola Marka Livaje obilježio i crveni karton Nike Kristiana Sigura.

Marko Livaja doveo je svoju momčad u vodstvo pogotkom glavom nakon preciznog ubačaja Darija Marešića. Na drugoj stativi ostao je potpuno sam te je s oko pet metara mirno pospremio loptu u mrežu za 1:0. Pogodak je bio regularan jer Stjepan Radeljić nije pravovremeno izašao i tako je zadržao Livaju u dozvoljenoj poziciji.

Razlog za to kašnjenje Radeljića pronašao se u tome što je nešto govorio Siguru dok je Kanađanin ležao na travnjaku, a sukob je potrajao i nakon gola Livaje. A onda su se pojavili navodi da je Sigur pljunuo prema Radeljiću.

Sigur se dan nakon utakmice javio putem Instagrama gdje se osvrnuo na situaciju. Pritom je zahvalio “igračima Rijeke jer su vjerovali da je nevin.”

“Ono zbog čega sam dobio crveni karton bilo je nepravedno i sudac je to krivo protumačio. Želim zahvaliti igračima HNK Rijeka oko mene koji su vjerovali da sam nevin. Žao mi je što smo klub i ja predstavljeni na ovaj način. Osjećam se mirno jer Bog zna moje namjere i iskreno bih se ispričao da sam namjerno učinio ono za što me optužuju”, napisao je Sigur.

Nakon te objave, stigao je i odgovor Rijeke. Uz video ponašanja Sigura, jasno su poručili:

“Igrači HNK Rijeka ne smatraju da si nevin i takvom ponašanju nije mjesto u sportu”, napisali su uz emotikon srca.