Sučić nakon šokantnog poraza u LP: ‘Teška utakmica protiv dobrog protivnika’

xAnexFrosakerx Sportspressphoto via Guliver

Nepredvidljivi, razigrani i krajnje opasni norveški Bodo/Glimt priredio je novo veliko iznenađenje, na domaćem terenu je pobijedio aktualnog europskog doprvaka milanski Inter s 3:1.

Bodo je poveo nakon sjajne akcije u 20. minuti. Sve su brzo odigrali domaći igrači, a posebno je lucidna bila asistencija Hogha petom za Feta koji je pogodio za 1:0.

Uslijedili su potom napadi Intera. Prvo je Darmian uzdrmao vratnicu, dok je Esposito nakon pola sata igre uspio vratiti svoju momčad u igru i izjednačiti na 1:1. Inter je imao prividnu inicijativu, no akcije Bodo/Glimta su bile eksplozivnije, konkretnije i opasnije.

Norveški sastav je u samo nekoliko minuta drugog dijela potpuno šokirao Inter. Prvo je u 61. minuti za 2:1 strijelac bio Hauge, dok je samo tri minute kasnije Hogh okrunio pogotkom novu lijepu akciju domaćina i povećao na 3:1. Interu slijedi itekako opasna uzvratna domaća utakmica, a hrvatski nogometaš Petar Sučić odigrao je cijelu utakmicu za goste.

Upravo je Sučić otkrio razmišljanja nakon ovog šokantnog poraza.

“Teška utakmica protiv dobrog protivnika, pogotovo kada igraju doma. Bila je ovo loša večer za nas, no moramo sad ostati mirni i vjerovati da možemo doći do pobjede u uzvratu te proći u sljedeću fazu natjecanja”, rekao je Sučić nakon utakmice.

Osvrnuo se i na predstavu svojih suigrača.

“Teško je sada pričati o tome, moramo analizirati utakmicu i vidjeti gdje smo pogriješili, ispraviti to i biti bolji u sljedećoj utakmici”, dodao je, a u sličnom je tonu govorio i njegov trener Cristian Chivu:

“Pokušali smo se što bolji prilagoditi uvjetima, ali nažalost, izgubili smo. No, mislim da je način na koji smo igrali te se ponašali na terenu pravi put prema pobjedi”, zaključio je rumunjski trener.