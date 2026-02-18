VIDEO / Sjajni Bodo srušio Sučićev Inter, Talijane čeka težak posao u uzvratu!

Podijeli :

Sport Klub

Norveški Bodo/Glimt u play-offu za plasman u osminu finala Lige prvaka dočekao je Inter, za kojeg je Petar Sučić odigrao cijeli susret, i upisao veliku 3:1 pobjedu.

Igrala se 20. minuta kad su domaćini poveli, a strijelac je bio Sondre Fet nakon sjajne akcije.

Međutim, Bodo nije dugo bio u prednost. U 30. minuti Nicolo Barella ubacio je s desne strane, Francesco Pio Esposito iz gužve je zabio za 1:1.

Na predah se otišlo s poravnatim rezultatom, a onda je Bodo opet poveo u 61. minuti. Obrana Intera je pogriješila, a lopta je došla do Jensa Pettera Haugea koji je sjajno pogodio za 2:1.

Novi šok za Inter stigao je tri minute kasnije, kada je Kasper Hogh zabio za konačnih 3:1.

Norvežani su tako stigli do značajne prednosti uoči uzvrata koji se igra za šest dana u Milanu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.