Policija poslala upute navijačima uoči visokorizičnog finala na Opus Areni

Dinamo i Rijeka od 18 sati na Opus Areni igraju finale SuperSport Kupa.
Policija je susret proglasila visokorizičnim te navijačima poslala upute u priopćenju kojeg prenosimo u cijelosti:
“Obavijest za gledatelje
Ulazi u stadion Opus Arena bit će otvoreni od 16 sati. Pozivaju se posjetitelji da do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima u stadion.
Obavijest za navijače
Za navijače GNK Dinamo predviđen je prihvat na izlazu s autoceste A5 (NP Osijek) zbog čega bi bilo poželjno da dođu najkasnije do 15,00 sati, što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion, kako bi u organiziranoj koloni bili dopraćeni do stadiona Opus Arena.
Za navijače HNK Rijeka predviđen je prihvat na izlazu s autoceste A5 (NP Čepin) zbog čega bi bilo poželjno da dođu najkasnije do 14,30 sati, što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion, kako bi u organiziranoj koloni bili dopraćeni do stadiona Opus Arena.
Navijačima se preporučuje da za točenje goriva koriste odmorišta prije punkta predviđenog za prihvat navijača, s obzirom na to da će policijski službenici osiguravati preprate gostujućih navijača od izlaza s autoceste A5 do stadiona Opus Arena.
Za navijače GNK Dinama točenje goriva predviđeno je na odmorištima AC A3 Gračenica i Marsonija, a za navijače HNK Rijeka na AC A3 odmorištu Dragalić i na AC A5 odmorište Ivandvor.
Organizator utakmice u prostoru tribina omogućio je prodaju hrane i pića te sanitarne čvorove zbog čega se gledatelji ponovno podsjećaju da im, ako namjeravaju izaći izvan prostora stadiona tijekom utakmice, neće biti omogućen povratak na tribinu.
Informacije o prometu na dan utakmice
Na dan utakmice, u užoj zoni stadiona u Ulici specijalne policije “Orao” na dionici od kružnog toka do ulaza u parkiralište stadiona, bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, kojom će biti zabranjen promet motornih vozila, osim vozila s dozvolom.
Pozivamo navijače da na utakmicu u neposrednu zonu stadiona dođu pješice ili javnim gradskim prijevozom. Na parkirališnim prostorima u užoj zoni stadiona bit će zabranjen promet i parkiranje zbog ograničenog broja parkirališnih mjesta, osim za vozila s akreditacijom.
Zabranjeni preleti u zoni stadiona
Na dan utakmice zabranjeni su letovi svih letjelica i dronova, oko i iznad stadiona. Uspostavit će se NO-FLY ZONE.
Fer, korektno i sportsko navijanje
Pozivamo navijače da se pridržavaju odredbi vezanih uz Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, osobito vezano uz neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.
Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice.
Na ulazima na stadion zaštitarska služba provodit će sigurnosne preglede.
Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno je:
- unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,
- unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,
- paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,
- maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta,
- unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
- pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
- pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,
- bacanje predmeta u natjecateljski prostor te
- boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne
posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.
Ulazak na stadion odbit će se:
- posjetiteljima pod utjecajem alkohola,
- osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu,
- posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete i
- osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.
Foto i video snimanje javnog okupljanja
Policija će sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima.
Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!