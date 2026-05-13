Arbeloa podržao Pereza: ‘Svi Madridisti se slažu da imamo drugačiji tretman’

xFelipexMondino IPAxSportx via Guliver

Real Madrid sutra dočekuje Real Oviedo u utakmici 36. kola La Lige, a susret je pred medijima najavio Alvaro Arbeloa.

Trener Kraljeva je podržao jučerašnji istup predsjednika Florentina Péreza o orkestriranoj kampanji protiv kluba, komentirao situaciju u momčadi te oštro odgovorio na kritike o lošoj sezoni.

“Čeka nas pretposljednja utakmica u prvenstvu koje nam je izmaklo. Moramo preuzeti odgovornost igranja pred našim navijačima, biti svjesni zahtjeva i u ove tri preostale utakmice pokazati da zaslužujemo nositi ovaj grb”, rekao je Arbeloa o nadolazećem susretu pa nastavio o atmosferi:

“Uvijek sam govorio da je Madrid jači kada smo ujedinjeni. Tako je bilo kroz našu povijest i u velikim večerima. U teškim trenucima moramo se držati zajedno, kao obitelj. Uvijek se vraćamo. Samokritičnost je vrlo izražena. Poraz boli, i to jako, više nego u bilo kojem drugom klubu. Računam na podršku navijača”.

Na pitanje o predsjednikovom obraćanju medijima, trener je odgovorio:

“Nisam ovdje da komentiram predsjednikovu konferenciju za medije. Svaki madridist koji je jučer slušao predsjednika u potpunosti se slaže s njim u obrani interesa članova kluba i slaže se da imamo drugačiji tretman od ostalih klubova na svijetu.

Svi znamo što se događalo 20 godina. Sigurno ima stvari koje još ne znamo. To nije legalno i nema smisla za nas koji smo dio ovog natjecanja. Nevjerojatno je da ispada kako jedino Real Madrid želi braniti zakonitost u nogometu. To je osjećaj koji dijele svi madridisti.”

Govoreći o Kylianu Mbappéu, kojem prijeti suspenzija, poručio je:

“Vidjet ćemo hoće li danas moći odraditi cijeli trening. Jučer je trenirao, a ako bude potpuno spreman, sigurno će dobiti priliku i minute kako bi nastavio pokazivati svoju posvećenost klubu. Iako ima četiri žuta kartona, pokušat će nastupiti u sve tri preostale utakmice.“

Osvrnuo se i na činjenicu da Dani Carvajal nije uvršten na popis za Svjetsko prvenstvo:

“Još nisam stigao razgovarati s Carvajalom. Već sam rekao da bih ga uvijek volio imati u svojoj momčadi, zbog svega što donosi i na terenu i izvan njega. Treba poštovati odluke i stavove drugih izbornika. Žao mi je što neće moći nastupati za reprezentaciju. Koliko razumijem, za sutrašnju utakmicu trebao bi biti dostupan.“

Pitanja o svojoj budućnosti na klupi Reala ostavio je za kasnije.

“Razumijem sva pitanja o budućnosti i o Real Madridu. Nadam se da ćete poštovati moju odluku da se sada usredotočim isključivo na sutrašnju utakmicu, a zatim na susrete protiv Seville i Athletic Bilbaa. Kada prvenstvo završi, moći ću govoriti o svojoj budućnosti“, zaključio je Arbeloa.