Što BiH sada treba za prolaz dalje na SP-u? Računica je jasna

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AP Photo/Andre Penner via Guliver

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz od Švicarske 4:1 u drugom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva, ali unatoč tome sudbina Zmajeva i dalje ostaje u njihovim rukama.

Izabranici Sergeja Barbareza nakon dva odigrana kola imaju jedan osvojeni bod, koji su osvojili remijem protiv Kanade (1:1), dok je ovaj poraz u Los Angelesu znatno zakomplicirao situaciju u skupini B.

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S jednim bodom u prva dva kola i gol razlikom minus tri, potrebna joj je pobjeda u trećem kolu SP-a protiv Katara. Po mogućnosti sa što većom gol razlikom kako bi nadoknadili tri gola koja su primili od Švicaraca.

Uspjeh protiv Katara donio bi Bosni i Hercegovini ukupno četiri boda, što bi im, uz povoljnu gol razliku, dalo izvrsne šanse za plasman u šesnaestinu finala. Valja napomenuti da uz prve dvije momčadi iz svake skupine, prolazak u nokaut fazu osigurava i šest najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Prođu li dalje s treće pozicije u skupini B, Zmajevi bi išli na pobjednika skupine D (SAD, Australija, Turska, Paragvaj) ili skupine E (Njemačka, Obala Bjelokosti, Ekvador, Curacao).

Bez obzira na sve kalkulacije, najvažnija činjenica za Bosnu i Hercegovinu jest da i dalje sama odlučuje o svojoj sudbini.

Nakon povijesnog nastupa protiv Kanade i teškog poraza od Švicarske, pred momčadi Sergeja Barbareza sada je svojevrsno finale grupne faze.

Pobjeda protiv Katara mogla bi donijeti plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva i ispisivanje nove stranice bosanskohercegovačke nogometne povijesti, dok bi svaki drugi rezultat gotovo sigurno značio kraj nastupa na SP-u.