Ronaldo se oglasio uoči utakmice protiv Vatrenih u Torontu

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Bahho Kara via Guliver

Cristiano Ronaldo uoči dvoboja Hrvatske i Portugala odlučio se obratiti navijačima svoje reprezentacije.

Kapetan portugalske reprezentacije putem društvenih mreža objavio je kratku, ali znakovitu poruku uoči utakmice u Torontu.

“Make it feel like home” (“Neka se osjećamo kao kod kuće”), napisao je Ronaldo, pozvavši portugalske navijače da ispune stadion i stvore atmosferu koja će njegovoj reprezentaciji dati dodatni vjetar u leđa.

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Izbornik Portugala Roberto Martínez u najavi je poručio kako za njegovu momčad sada počinje “drugo Svjetsko prvenstvo”, naglasivši da u nokaut fazi više nema prostora za pogreške.

Posebnu težinu susretu daje činjenica da bi ovo mogao biti posljednji međusobni dvoboj dvaju nogomentih zvijezda – Cristiana Ronalda i Luke Modrića – na Svjetskom prvenstvu.