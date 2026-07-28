Chicharito potpisao za novi klub u 39. godini, igrat će u Americi

Podijeli :

REUTERS/Eloisa Sanchez via Guliver

Nekadašnji reprezentativac Meksika Javier Hernandez Chicharito (38) nastavit će karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je potpisao ugovor s Atleticom iz Dallasa, priopćio je američki klub.

Legendarni meksički napadač potpisao je dvogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja suradnje na još jednu sezonu i tako postao prvo pojačanje u povijesti novoosnovanog kluba koji će od 2027. godine nastupati u USL Championshipu, drugom rangu američkog nogometa.

U Atleticu ne skrivaju da od Chicharita očekuju mnogo više od samih golova. Klub želi da upravo on bude zaštitno lice cijelog projekta, čovjek koji će povezati novu momčad s lokalnom zajednicom i pridonijeti popularizaciji nogometa u Dallasu i okolici.

Atletico planira domaće utakmice igrati na slavnom stadionu Cotton Bowl, koji može primiti čak 92.000 gledatelja, dok će momčad s klupe predvoditi trener Peter Luccin.

Predsjednik kluba Matt Valentine istaknuo je da je dovođenje Chicharita bio jedan od glavnih ciljeva još od osnivanja Atletica 2024. godine.

“Od samog početka naš san nije bio osnovati još jedan profesionalni nogometni klub. Željeli smo izgraditi klub koji doista pripada Dallasu. Javier je povjerovao u tu viziju. Njegova karijera govori sama za sebe, a njegove liderke sposobnosti, skromnost, natjecateljski duh i ljubav prema nogometu čine ga idealnom osobom za ispisivanje prvih stranica povijesti našeg kluba”, rekao je Valentine.

Ni iskusni napadač nije skrivao zadovoljstvo zbog novog izazova.

“Nisam htio otići bilo kamo samo kako bih nastavio igrati. Ovo je novo poglavlje u mom životu i karijeri. Želim izgraditi poseban odnos s klubom i pomoći mu da ostvari svoje ciljeve. Naravno, želimo pobjeđivati i osvajati trofeje”, poručio je Chicharito.

Tijekom bogate karijere Meksikanac je nosio dresove Guadalajare, Manchester Uniteda, Real Madrida, Bayera iz Leverkusena, West Hama, Seville i LA Galaxyja.