VIDEO / Navijači BiH podijeljeni nakon poraza: ‘Katastrofa, bolje da odmah idemo kući’

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u drugom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva od Švicarske s uvjerljivih 4:1. Nakon teškog poraza na SoFi stadionu, mišljenja navijača u Los Angelesu duboko su podijeljena.

Dok dio navijača ne skriva razočaranje te igru i rezultat proglašava potpunom katastrofom nakon koje “Zmajevi nemaju što tražiti u nastavku turnira”, veći dio njih ipak pruža glasnu potporu mladoj momčadi koju s klupe predvodi Sergej Barbarez.

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“Ovo je bila katastrofa, taktički smo potpuno podbacili i primili jeftine golove. S ovakvom igrom nemamo što tražiti protiv Katara, bolje da odmah idemo kući i ne sramotimo se dalje”, oštar je bio jedan od razočaranih navijača u anketi nakon utakmice.

S druge strane, optimisti vjeruju kako ova smjena generacija zahtijeva strpljenje te da ključna utakmica tek slijedi.

“Momci su mladi, tek se uigravaju i normalno je da ima grešaka protiv jake Švicarske. Izgubili smo utakmicu, ali nismo izgubili šanse za prolazak. Moramo ih podržati sada kada je najteže, protiv Katara idemo po pobjedu i plasman u nokaut fazu!”

Sljedeći susret, ujedno i utakmicu odluke za plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva, Bosna i Hercegovina igra protiv reprezentacije Katara u srijedu s početkom u 21 sat.