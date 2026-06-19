Švicarce iživcirao gol BiH, junak pobjede otkrio: ‘Nema spavanja’

Podijeli :

(AP Photo/Gregory Bull) via Guliver Image

Nakon uvjerljive pobjede Švicarske nad Bosnom i Hercegovinom (4:1) u Los Angelesu, u taboru švicarske reprezentacije zavladalo je golemo olakšanje. Iako konačni rezultat sugerira lagan posao, Švicarci su do pobjede stigli tek u samoj završnici, i to nakon što su danima bili pod žestokim udarom domaćih kritičara zbog remija s Katarom u prvom kolu.

Glavne zvijezde pobjede Švicarske nad BiH, izbornik i kapetan otvoreno su u miks-zoni progovorili o tome kako se nose s kritikama domaće javnosti i što ih je smetalo u pobjedu nad Zmajevima.

VIDEO / Navijači BiH podijeljeni nakon poraza: ‘Katastrofa, bolje da odmah idemo kući’ VIDEO / Preselio je na klupu zbog Džeke pa rekao o porazu BiH: ‘To nas je presjeklo’ VIDEO / Zabio je gol za BiH pa poručio: ‘Nemam razloga za slavlje’

Švicarski kapetan Granit Xhaka, koji je u sedmoj minuti nadoknade s bijele točke postavio konačni rezultat, odigrao je svoju 148. utakmicu za nacionalnu vrstu, no uoči meča bio je glavna meta švicarskih medija.

“Vidjeli smo snažnu Švicarsku, bili smo prava cjelina s loptom i bez nje. Danas su razliku napravili dečki koji su ušli s klupe. Što se tiče kritika proteklih dana… Ljudi znaju tko sam ja. Postoje pojedinci koji se ne znaju nositi s kritikama, a ja sam onaj koji prvo kritizira sebe. Švicarska može biti ponosna što ima igrača sa 148 nastupa koji s čistim ponosom gine za ove boje. Boli me, jer neke stvari jednostavno ne razumijem. Prekjučer je izašao jedan veliki članak koji ne možete tek tako ignorirati. No, na terenu se pokazuje sve”, iskren je bio Xhaka.

Apsolutni heroj Švicarske bio je Johan Manzambi, koji je ušao u 72. minuti i s dva pogotka u potpunosti razbio obranu Zmajeva.

“Ovo je kao san! Igrati na Svjetskom prvenstvu, zabiti dva gola i postati igrač utakmice… Večeras sigurno neću moći spavati. Znali smo da moramo dati sve od sebe jer ono protiv Katara nije bilo dobro. Kad god uđem s klupe, želim pomoći momčadi i ostaviti trag, a danas mi je to savršeno uspjelo. Znam da naši navijači nakon prve utakmice nisu bili sretni, zato se nadam da su sada itekako ponosni”, rekao je je Manzambi, koji je zabio dva gola nakon ulaska s klupe.

Izbornik Murat Yakin i stup obrane Manuel Akanji posebno su naglasili strpljenje koje je ekipa pokazala dok je lomila otpor protivnika.

“Zasluženo smo pobijedili. Taktika, izmjene, momčadski duh – sve je kliknulo. Pokazali smo strpljenje i uboli u pravom trenutku. Što se tiče kritika na račun Xhake, njemu nije bilo ugodno. On je kapetan, preuzeo je odgovornost i bio dirigent na terenu. Nakon 1:1 je pljuštalo sa svih strana, zato je još ljepše što je upravo on odveo ekipu do ove pobjede”, izjavio je izbornik Yakin.

Manuel Akanji je otkrio i jednu zanimljivu anegdotu iz svlačionice koja je prethodila sjajnom golu Rubena Vargasa za 2:0.

“Ruben i ja smo jučer bili zajedno na fizikalnoj terapiji i gledali gol Luisa Diaza za Kolumbiju. Šut mu nije bio savršen, ali je ušla. Rekao sam Rubenu da i on pukne baš tako. A on ju je danas pogodio još bolje! Morali smo sačuvati mirnu glavu u drugom poluvremenu, kontrolirali smo susret, ali nam je nedostajao taj zadnji korak. Igrači s klupe su unijeli ključnu promjenu. Jedino što me užasno živcira je to što smo opet primili gol iz prekida (Mahmić u 93. minuti, op.a.), na tome moramo raditi”, zaključio je branič Manchester Cityja.

Podsjetimo, prvi gol zabio je Johan Manzambi u 74. minuti, samo dvije minute po ulasku u igru, da bi na 2:0 povisio još jedan igrač koji je ušao s klupe Ruben Vargas u 84. minuti, a 3:0 postavio je Manzambi svojim drugim golom u 90. minuti. Jedni gol za BiH postigao je također igrač s klupe, 21-godišnji Ermin Mahmić snažnim udarcem s vrha kaznenog prostora u trećoj minuti nadoknade, on je u igru ušao početkom nadoknade. Konačni rezultat postavio je Granit Xhaka u sedmoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca.

Pobjedom u Los Angelesu Švicarska je skočila na drugo mjesto skupine B s četiri boda, koliko ima i vodeća Kanada, dok će Bosna i Hercegovina povijesni prolazak u nokaut-fazu tražiti u srijedu protiv Katara.