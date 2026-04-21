Stigao sastav Hajduka: Garcia bez Livaje i Krovinovića traži pobjedu i sigurno drugo mjesto u prvenstvu

Nogomet 21. tra 2026 17:10
Vojko Basic CROPIX via Guliver Image

Hajduk od 18 sati i 45 minuta na Poljudu dočekuje Osijek te bi eventualnom pobjedom osigurao drugo mjesto u SuperSport HNL-u. Gonzalo Garcia u ovom susretu ne može računati na Marka Livaja (kartoni) i Filipa Krovinovića (ozljeda) pa se odlučuje za nešto drugačiji sastav.

Postava Hajduka: Silić – Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović – Pajaziti, Skoko, Pukštas – Rebić, Šego, Brajković 

Sastva Osijeka: Malenica – Hasić, Jelenić, Čolina – Jovičić, Petrusenko, Mejia, Bubanja – Bukvić, Jakupović, Omerović

