Stigao sastav Hajduka: Garcia bez Livaje i Krovinovića traži pobjedu i sigurno drugo mjesto u prvenstvu

Vojko Basic CROPIX via Guliver Image

Hajduk od 18 sati i 45 minuta na Poljudu dočekuje Osijek te bi eventualnom pobjedom osigurao drugo mjesto u SuperSport HNL-u. Gonzalo Garcia u ovom susretu ne može računati na Marka Livaja (kartoni) i Filipa Krovinovića (ozljeda) pa se odlučuje za nešto drugačiji sastav.

Postava Hajduka: Silić – Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović – Pajaziti, Skoko, Pukštas – Rebić, Šego, Brajković