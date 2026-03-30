Stanišićev suigrač besplatno napušta Bayern na kraju sezone

Podijeli :

Guliver Image

U ponedjeljak popodne Fabrizio Romano objavio je prijelomnu vijest za navijače Bayern Munchena.

Talijanski novinar je na svojim društvenim mrežama podijelio informaciju da će Portugalac Raphael Guerreiro na kraju sezone napustiti redove Bayern Munchena.

Portugalski reprezentativac, koji je u svojoj karijeri osvojio Europsko prvenstvo i Ligu nacija, u Bayern je stigao 2023. godine iz najvećeg rivala Borussije Dortmund. Za bavarski klub zabilježio je 89 nastupa te nije uspio dostići svoje nastupe iz Lorienta (111).

Za Borussiju je Guerreiro upisao 224 nastupa te mu je to klub u kojem je najčešće boravio na terenu.

Još uvijek se ne zna u kojem će klubu nastaviti svoju karijeru, ali 32-godišnji lijevi bek ne bi trebao imati problema s pronalaskom nove nogometne destinacije.