Hrvatska je otputovala u SAD: Evo što su poručili Erlić i Musa

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AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Hrvatska reprezentacija završila je s pripremama na domaćem tlu te je nakon dvije odrađene prijateljske utakmice otputovala prema SAD-u.

Uoči polaska prema Americi, na aerodromu Franjo Tuđman igrače i stručni stožer ispratio je dio navijača koji je dočekao službeni autobus, a potom su pred medije stali Martin Erlić i Petar Musa.

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“Uzbuđeni smo, čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su velika i na njih smo navikli Hrvate. Dat ćemo sve od sebe da damo svoj maksimum u svakoj utakmici, da izginemo. To je ono što je najbitnije. U ove dvije utakmice smo se pripremali za Englesku. Čeka nas jedan težak protivnik, ali mi znamo našu kvalitetu, imamo još vremena do te prve utakmice”, rekao je Erlić i nastavio:

“Kad se gleda ukupna slika, mislim da smo u ovim pripremama imali dobrih stvari, ali i nekih lošijih. Greške su tu da ih ispravimo, imamo još malo vremena da se prilagodimo na vrijeme. Kod nas je isto bilo vruće, iako nismo bili u Americi. Kako njima tako i nama, mi smo tu i idemo dati svoj maksimum. Moja sezona bila je dobra i pozitivna, u ligi, kupu i Europi. Dobro se osjećam.”

Nakon hrvatskog stopera, svoja očekivanja od Svjetskog prvenstva dao je Petar Musa.

“Svi su imali šansu vidjeti što nas čeka u Orlandu. Svi smo sretni i jedva čekamo početak prvenstva. Sretan sam i spreman kao i svi igrači. Najbitnije da smo zdravi. Imali smo mini pripreme u Rijeci, jako smo zadovoljni kako je to proteklo. Imali smo dovoljno vremena da treniramo i radimo to što želimo. Mislim da je bilo dobro, prvu utakmicu smo analizirali, a protiv Slovenaca pokušali ispraviti neke greške koje smo radili protiv Belgije. Spremni smo, idemo na SP”, rekao je napadač pa se osvrnuo na uvjete koje Vatrene čekaju u Americi.

“Svi se žale na klimatske promjene, ali i na vremensku zonu. Mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se, kako nama tako i ostalima. U Dallasu će biti vruće, no stadion je klimatiziran, mislim da neće biti problema. Kod Amerikanaca nogomet nije prvi sport, no mislim da je euforija velika i da je to velika stvar za njih. Jedan veliki događaj je pred nama.”

S američkim poimanjem nogometa dobro je upoznat s obzirom da igra u MLS-u (FC Dallas) pa je ponudio svoj pogled na porast interesa za ovim sportom u SAD-u.

“Dolazak Messija povećao je gledanost nogometa u SAD-u i radi se na poboljšanju lige. Radi se o najboljem igraču na svijetu i sigurno je povećao gledanost, praćenost lige. Donio je dobre stvari u ligu. Vidim tu i još prostora za napredak.”

Hrvatska je u nešto više od dva tjedna priprema odrađenih u Rijeci i Varaždinu odigrala dvije utakmice. Prvo je na Rujevici protiv Belgije poražena 0-2, a zatim je u gradu izbornika Zlatka Dalića u sudačkoj nadoknadi svladana Slovenija rezultatom 2-1.

Vatreni za osam dana igraju prvi susret Svjetskog prvenstva protiv Engleske, nakon čega ih čeka duel s Panamom 24. lipnja i Ganom 27. lipnja.