Nemir u engleskom kampu: Tuchelove izabranike zatresao je snažan potres

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xMartyxJean-Louisx via Guliver

Pripreme engleske nogometne reprezentacije na Floridi nakratko je prekinulo podrhtavanje tla uzrokovano potresom magnitude 6.1 s epicentrom u blizini obale Kube.

Nakon što se prije nekoliko dana u blizini kampa dogodio sukob vatrenim oružjem, Englezi su se suočili s novim uznemirujućim događajem kada su nakratko prekinuli pripreme zbog podrhtavanja tla.

Potres, magnitude 6.1 s epicentrom u blizini obale Kube, uzrokovao je podrhtavanje tla i u Orlandu, u kojem se izabranici Thomasa Tuchela pripremaju za sutrašnju pripremnu utakmicu protiv Kostarike.

Lokalne vlasti na Floridi i u pogođenim regijama Meksika potvrdile su da nema ozlijeđenih niti materijalne štete, iako su u nekim uredima u Orlandu i u zabavnom parku Disney World preventivno evakuirane zgrade. Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), ovo je jedan od najjačih zabilježenih potresa u toj regiji još od 1880. godine.

Engleska reprezentacija boravi na Floridi od početka lipnja, a nakon susreta protiv Kostarike na stadionu Inter&Co, momčad putuje u Kansas City gdje će im biti službena baza tijekom Svjetskog prvenstva. Utakmica s Hrvatskom na rasporedu je 17. lipnja.