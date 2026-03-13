Splitski gradonačelnik: Građani će odlučiti o izgradnji novog stadiona!

Podijeli :

RHR-FOTO TR via Guliver

Split će dobiti novi stadion!

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na društvenim je mrežama potvrdio da će odluku o izgradnji novog stadiona za Hajduk donijeti građanu na referendumu koji će uskoro biti raspisan.

Jučer je predstavljena Studija izvodljivosti koju je Grad Split bio naručio s ciljem da dobije uvid u najbolju opciju za (infrastrukturnu) budućnost kluba.

Ispostavilo se da je najisplativija opcija rušenje sadašnjeg stadiona Poljud i gradnja novog na istom mjestu te da bi se prethodno trebao ušminkati Park mladeži kako bi Hajduk nekoliko godina mogao igrati tamo utakmice.

“Građani će odlučiti o izgradnji novog stadiona! S obzirom na značaj Poljuda i riječ koju sam građanima dao u kampanji, predložit ću dopunu dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća 17. ožujka i provedbu savjetodavnog referenduma kako bi građani odlučili o izgradnji stadiona na ovoj lokaciji.

Studija izvodljivosti pokazala je da je izgradnja novog stadiona na Poljudu financijski optimalna i proceduralno najbrža opcija. Ako građani podrže tu opciju, Split će najprije dobiti atletski stadion na Brodarici, a potom i novi nogometni stadion na Poljudu, uz već najavljenu izgradnju kampa u Stobreču”, poručio je Šuta.