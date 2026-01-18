Španjolci nakon sjajne predstave hvale Budimira: ‘Borio se za svaku loptu’

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver

Hrvatski reprezentativni napadač Ante Budimir u subotu navečer je bio dvostruki strijelac u pobjedi Osasune 3:2 nad Oviedom, točno sedam godina nakon dolaska u Španjolsku.

Budimir je u siječnju 2019. bio prešao iz talijanskog Crotonea u Mallorcu. S tog španjolskog otoka je u ljeto 2020. otišao u Osasunu za koju je u 201 utakmici zabio 81 gol.

U subotu je zatresao mrežu Ovieda u 45. i 75. minuti, prvo za 1:1, a onda i za 2:2.

Nakon utakmice dobio je pohvale i španjolskih medija.

Španjolski list El Desmarque dao mu je najveću ocjenu (9) i proglasio ga igračem utakmice poručivši:

“Osasuna se mučila u obrani i morala je nekoliko puta zaostati, ali Ante Budimir svojim hladokrvnim završnicama i Víctor Muñoz odlučujućim golom u sudačkoj nadoknadi osigurali su tri boda”, poručili su, a onda se posebno dotaknuli Budimira:

“Glavna napadačka prijetnja momčadi, zabio je dva puta za izjednačenje, dobio je nekoliko duela i pogodio vratnicu udarcem koji je mogao promijeniti utakmicu. Borio se za svaku loptu do posljednjeg zvižduka.”