VIDEO / Sjajni Budimir zabio nova dva pogotka u pobjedi Osasune!

Podijeli :

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir u 20. kolu La Lige zabio je dva pogotka u slavlju svoje Osasune protiv Real Ovieda s 3:2. Gosti su poveli u 40. minuti pogotkom Federica Vinasa, a onda je Budimir u 42. poentirao, no pogodak mu je poništen zbog igranja rukom. Tri minute kasnije, Budimir je sjajno pogodio glavom nakon ubačaja s lijeve strane i tako po sedmi put zatresao mrežu protivnika u La Ligi ove sezone.

U nastavku susreta, gosti su ponovno stigli do vodstva u 68. minuti, a strijelac je bio Alberto Reina. No njihova radost nije bila dugog vijeka. Budimir se u 75. odlično snašao nakon ubačaja iz slobodnog udarca te slabijom, desnom nogom matirao gostujućeg vratara iz blizine.

VIDEO / Budimir zabio golčinu, a onda realizirao i penal u važnoj pobjedi Osasune!

Veliku pobjedu Osasuni donio je Victor Munoz u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Osasuna je sada 11. s 22 boda, dok je Real Oviedo posljednji s 13 bodova.

Josip Brekalo nije bio u zapisniku gostiju za ovaj susret.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.