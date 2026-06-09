Arbeloa više nije trener Reala, čeka se samo službena potvrda Mourinhovog povratka

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LePictorium via Guliver

Real Madrid službeno je potvrdio rastanak s Álvarom Arbeloom, koji više neće obnašati dužnost glavnog trenera prve momčadi. Vijest je stigla samo nekoliko sati prije očekivane potvrde dolaska Joséa Mourinha na klupu Kraljevskog kluba.

Nekadašnji branič Reala na mjestu glavnog trenera zadržao se 28 utakmica te je ostvario 18 pobjeda, dva remija i osam poraza. Ipak, njegova momčad nije uspjela ostaviti značajniji trag u natjecanjima. Real je ispao iz Kupa kralja i Lige prvaka, dok je utrku za naslov prvaka završio bez ozbiljnije borbe za vrh.

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Iz madridskog kluba oprostili su se od Arbeloe prigodnim priopćenjem u kojem su istaknuli njegovu dugogodišnju povezanost s klubom.

“Real Madrid je vrlo zahvalan Álvaru Arbeloi, koji je tijekom cijelog svog vremena u klubu, otkako je stigao u našu akademiju, uvijek pokazivao odanost, predanost i profesionalnost. On je primjer vrijednosti našeg kluba.

Real Madrid, koji će uvijek biti njegov dom, želi Álvaru Arbeloi i njegovoj obitelji sve najbolje u novom životnom razdoblju”, poručili su iz kluba.