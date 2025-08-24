Španjolac koji ima iskustvo suđenja u El Clasica Rijeci sudi u Solunu

Podijeli :

AP Photo/Hakob Berberyan via Guliver Image

Nogometaši Rijeke u četvrtak će u Solunu igrati uzvratnu utakmicu play-offa Europa lige protiv PAOK-a. Nakon pobjede 1:0 u prvom susretu na Rujevici, zahvaljujući pogotku Luke Menala na asistenciju Nike Jankovića, aktualni prvaci Hrvatske pokušat će sačuvati prednost i izboriti plasman u grupnu fazu natjecanja.

UEFA je za ovu utakmicu delegirala španjolskog suca Josea Mariju Sancheza, koji pripada elitnoj kategoriji i iza sebe ima bogato iskustvo. Prošle sezone sudio je polufinale Europa lige te četvrtfinale Lige prvaka, a u karijeri je odsudio i sedam El Clasica između Barcelone i Real Madrida.

Sanchezu će na terenu pomagati sunarodnjaci Raúl Cabañero Martínez i Íñigo Prieto López de Ceraín, dok će u VAR sobi dežurati Carlos del Cerro Grande i Javier Iglesias Villanueva. Utakmica u Grčkoj počinje u 19:30 po hrvatskom vremenu.

Iako dosad nije vodio utakmice hrvatskih klubova, Sanchez ima iskustvo sa susretima hrvatskih reprezentacija. Sudio je U-21 selekciji u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2019., kada je Hrvatska u odlučujućem dvoboju za prvo mjesto u skupini svladala Grčku rezultatom 2:0.