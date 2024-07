Southgate o ostavci: ‘Vrijeme je za promjene i novo poglavlje’

Gareth Southgate objavio je u utorak da napušta svoju ulogu izbornika Engleske nakon što su izgubili od Španjolske u finalu Europskog prvenstva, što je njihov drugi uzastopni poraz u finalima kontinentalnog turnira.

“Kao ponosnom Englezu, bila mi je čast života igrati za Englesku i voditi Englesku. To mi je značilo sve i dao sam sve od sebe”, rekao je Southgate u izjavi.

“Ali vrijeme je za promjene i za novo poglavlje. Nedjeljno finale u Berlinu protiv Španjolske bila je moja posljednja utakmica kao izbornika Engleske. Imao sam privilegiju voditi veliku skupinu igrača u 102 utakmice. Svaki od njih je bio ponosan što nosi tri lava na svojim majicama, i bili su zaslužni za svoju zemlju na toliko načina.”

Southgate je preuzeo dužnost seniora kada je Sam Allardyce dao ostavku nakon samo jedne utakmice. Southgate je imao 102 utakmice s Engleskom, vodeći momčad do polufinala Svjetskog prvenstva 2018., kao i do finala EURA 2021. i 2024. godine. Pod Southgateom, Engleska je također stigla do četvrtfinala na Svjetskom prvenstvu 2022., godinu dana nakon poraza od Italije na jedanaesterce u finalu Eura na Wembleyu.