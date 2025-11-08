Sopić: Radi ovakvih utakmica je Hajduk prvi, a mi zadnji

Podijeli :

MIKOLAJ BARBANELL ARENA AKCJI NEWSPIX.PL via Guliver Images

Nakon četiri prvenstvene gostujuće utakmice u nizu nogometaši Hajduka su se vratili na Poljud gdje su ove subote u dvoboju 13. kola HNL-a svladali Osijek 2:0.

Prvi pogodak postigao je Filip Krovinović već u petoj minuti, dok je utakmica riješena u 94. minuti kada je za 2:0 strijelac bio Michele Šego. Osječani su od 65. minute imali igrača manje nakon drugog žutog kartona Roka Jurišića.

Kriza i dalje trese Osijek koji je sada posljednji na ljestvici s obzirom na bod kojeg je Vukovar 1991 osvojio u petak. Zadnji Osijek ima bod manje od pretposljednjih Vukovaraca.

“Radi ovakvih utakmica je Hajduk prvi, a mi zadnji. Iz prvog udarca po golu dobijemo gol. Cijelu utakmicu je usmjerio drugi žuti karton, nije lako s igračem manje. Imate situaciju da je 1:0 za Hajduk, krenuli smo ipak po gol, ne možemo doći na Poljud i čekati. Imao je Hajduk još prilika za gol, nekih iz kojih ga je mogao zabiti, a i ovu za drugi gol iz koje ga nikako nije mogao zabiti. Mislim da bi bilo ružno da sada komentiram tu situaciju. Neću je komentirati”, rekao je Sopić.

Komentirao je i povratak Antona Matkovića na teren nakon duge ozljede.

“Razgovarao sam s njim, rekao je da se želi suočiti s Poljudom i dao sam mu određene minute. Ušao bi i prije, ali nema smisla stavljati nekog radi rezultata, zdravlje je bitnije. Poradit ćemo na nekim stvarima, moramo biti svjesni gdje se nalazimo i ne maštati o nerealnim stvarima.

Možemo malim koracima krenuti negdje, ali je činjenica da smo u grčevitoj borbi za ostanak. Ova momčad muči se s postizanjem golova, mučila se i prije mog dolaska. Da smo izgubili većim rezultatom, bilo bi jako ružno, ali je bilo 1:0 i idete ‘va bank’, kakav bih to bio trener da nisam to napravio?

Nije lako kad imaju igrače više, u situaciji smo da moramo razmišljati o zamjenama i visinom. Imamo dosta živih, ali i nižih igrača. Neke ideje odmah padnu na tlo jer takav igrač ne može čuvati nekog na korneru”, rekao je Sopić.