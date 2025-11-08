UŽIVO OD 17:45 / HAJDUK – OSIJEK Lider prvenstva želi pobjeći Dinamu na +4, Livaja kreće s klupe?

Nogometaši Hajduka i Osijeka od 17:45 na Poljudu igraju utakmicu 13. kola SuperSport HNL-a. Hajduk, vodeća momčad prvenstva s 26 bodova, traži pobjedu kojom bi, barem privremeno, pobjegao Dinamu na četiri boda prednosti. S druge strane, Osijek u Split stiže kao posljednjeplasirana momčad s 10 osvojenih bodova.
Talentirani stoper Hajduka produžio ugovor s klubom
Branimir Mlačić jučer je na Poljudu u društvu sportskog direktora Gorana Vučevića potpisao novi ugovor s Hajdukom do ljeta 2029. godine.
Osijekov dragulj se vraća u ekipu nakon teške ozljede
Na konferenciji za medije uoči utakmice, Sopić je otkrio kako bi se u sastavu za Poljud mogao naći i Anton Matković.
Sopić: Livaja je najbolji igrač HNL-a
"Znamo da je najbolji igrač lige, bez obzira na medije. Svih ovih godina je nosio Hajduk igrama i golovima. Pripremamo se za njega i za sve ostale. Moje mišljenje je da će ući kasnije u igru. Meni je najvažnije kako ćemo mi izgledati. A kvalitetu Hajduka respektiram, ali se ne bojim”, rekao je trener Osijeka u najavi dvoboja s Hajdukom.
Garcia: U ovoj momčadi nitko nema sigurno mjesto
"Sretni smo što se Livaja vratio, kao što smo i sretni kako igra Šego. Imamo pet igrača u konkurenciji za dvije ili tri pozicije. Jednog dana će startati jedan, drugi dan drugi, a najvažnije je da budu svi fokusirani", rekao je Garcia na konferenciji za medije uoči Osijeka.
Ovo je očekivani sastav Hajduka
Iako to na papiru djeluje kao lak zadatak, Splićane čeka ozbiljan izazov jer momčad Željka Sopića dolazi po prijeko potrebne bodove.
Tko nedostaje trenerima?
HAJDUK:
U odnosu na prošlu utakmicu, trener Hajduka Gonzalo Garcia ponovno može računati na Rokasa Pukštasa, koji je protiv Slaven Belupa pauzirao zbog četiri žuta kartona, te na kapetana Marka Livaju, oporavljenog od ozljede. U sastav se vraća i Ante Rebić.
Očekuje se da će Livaja susret započeti na klupi, dok su Ismael Diallo i Marino Skelin i dalje izvan kadra zbog ozljeda.
OSIJEK:
Osijeku za utakmicu nedostaju Luka Vrbančić, Vedran Jugović i Yannick Toure, dok je Jon Mersinaj djelomično spreman, a Anton Matković se vraća u momčad nakon teške ozljede koljena.
Tko sudi?
Glavni sudac današnjeg dvoboja je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, dok će mu asistirati Ivan Mihalj i Filip Krznarić, obojica iz Velike Gorice. Četvrti sudac je Ivan Vukančić iz Benkovca, a u VAR sobi bit će Mario Zebec iz Cestice uz pomoć Darija Kolarevića iz Zagreba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
