Slavni član BMW-a za SK: Barbarez je naš, pametan je, dobar, želim mu svu sreću i da odemo dalje

Naš novinar Denis Draganović napravio je razgovor s Enverom Marićem, proslavljenim golmanom, a uoči utakmice Wales - BiH, četvrtak, 26. travnja u 20:45 sati donosimo kratku izjavu

Novi pokušaj BiH reprezentacije da ostvari još jedan povijesni rezultat i plasira se na nogometno SP potpuno je zaludio regiju. Nogometaši Sergeja Barbareza u utorak navečer igraju protiv Walesa u Cardiffa polufinalni sraz. Nama se javio Enver Marić, legendarni golman mostarskog Veleža i bivše nogometne reprezentacije. Iako je imao ozbiljnih zdravstvenih problema, sada se osjeća bolje i s velikim zanimanjem čeka susret koji počinje u 20:45 sati.

“Sergej Barbarez je naš Mostarac, sjajna je osoba, popijemo ‘kafu’ ali ne pričamo o nogometu. Što bih mu to ja mogao reći i savjetovati. Bio je odličan nogometaš, sazrijeva kao trener i ja mu mogu samo poželjeti svu sreću. Nogomet je čarobna igra. Nikad ne znaš to nosi taj dan, taj trenutak i ono što je sigurno ništa se ne može predvidjeti. Nekad ide dobro, nekad ne, zašto je to tako, pa to nitko ne zna. Vjerujem da su spremni proći” – rekao nam je Enver Marić, član čuvenog Veležovog BMW-a kojeg su sačinjavali: Duško Bajević, Enver Marić i Franjo Vladić.