Sudac koji je izbačen sa SP-a: Pogrešno sam optužen, razočaran sam

xPieterxvanxderxWoudex via Guliver

Fifa je s liste sudaca za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, uklonila nizozemskog suca Roba Dieperinka.

Razlog za to je što je nizozemski sudac u travnju uhićen u Londonu od strane Metrpolitan policije zbog sumnje na seksualnog zlostavljanje maloljetnika.

Iako je londonska policija u međuvremenu obustavila istragu protiv njega, svjetska krovna nogometna organizacija ostala je pri svojoj odluci.

Na njegovo mjesto uskočit će francuski sudac Willy Delajod.

U izjavi za nizozemske novine De Telegraaf, Dieperink je izrazio veliko razočaranje zbog propuštanja Svjetskog prvenstva.

“Jako me rastužuje što sam pogrešno optužen. U potpunosti sam surađivao s policijskom istragom i odmah sam pružio potpunu otvorenost FIFA-i, UEFA-i i KNVB-u.

Optužbe su opovrgnute, a slučaj je odbačen u roku od dva tjedna nakon adekvatne i temeljite istrage policije. Zahvalan sam na podršci koju sam dobio od KNVB-a i načinu na koji su se nosili s ovim slučajem. Šteta je što je Fifa odlučila da me ne imenuje za Svjetsko prvenstvo, naravno da sam razočaran zbog toga”, poručio je Dieperink.

Kraljevski nizozemski nogometni savez (KNVB) stao je u njegovu obranu.

“Zalažemo se za sigurnu i poštenu nogometnu kulturu na svim razinama i uvijek ozbiljno shvaćamo prijave neželjenog ponašanja”, izjavio je glasnogovornik KNVB-a i dodao:

“Očito, smatramo da nizozemski sudac treba biti besprijekornog ponašanja, ali također smatramo važnim da dobije priliku ispričati svoju priču i da ne bude pogrešno optužen. U ovom specifičnom slučaju, policija u Ujedinjenom Kraljevstvu provela je istragu i zatvorila slučaj. Rob Dieperink je u potpunosti surađivao i od samog početka pružio otvorenost KNVB-u, te na temelju svih dostupnih informacija, ne vidimo razlog da ga ne imenujemo za utakmice u nizozemskoj ligi.”