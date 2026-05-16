S 39 godina dobio poziv na Svjetsko prvenstvo, slomio se i zaplakao

AP Photo/Eugene Hoshiko via Guliver

Izbornik japanske reprezentacije Hajime Moriyasu objavio je konačan popis igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo, a nekoliko odluka izazvalo je veliku pozornost japanske javnosti.

Na popisu od 26 nogometaša nema Kaorua Mitome i Takumija Minamina, dvojice važnih reprezentativaca koji su zbog ozljeda ostali bez mjesta u momčadi. Njihov izostanak predstavlja ozbiljan udarac za Japan prije početka najvećeg nogometnog natjecanja.

S druge strane, među putnicima za Mundijal našlo se i jedno vrlo iskusno ime. Poziv je dobio 39-godišnji Yūto Nagatomo, kojemu će ovo biti čak peto Svjetsko prvenstvo u karijeri. Time će postati prvi nogometaš iz Azije kojemu je uspjelo nastupiti na pet Mundijala.

Iskusni bočni igrač trenutno nastupa za Tokyo, a mnogi su vjerovali da se njegova reprezentativna priča bliži kraju. Ipak, Moriyasu smatra da bi Nagatomovo iskustvo i liderski karakter mogli biti iznimno važni za momčad tijekom turnira.

Posebno emotivna scena viđena je tijekom objave popisa. Nagatomo je uživo pratio konferenciju za medije, a kada je čuo svoje ime među putnicima za Svjetsko prvenstvo, nije uspio sakriti emocije te je zaplakao.

Tijekom bogate reprezentativne karijere Nagatomo je za Japan odigrao 144 utakmice i postigao četiri gola, a debitirao je još 2008. godine.

Europski ljubitelji nogometa najbolje ga pamte po nastupima za Inter i Galatasaray, dok je tijekom karijere nosio i dresove Cesene i Marseillea.