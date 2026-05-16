Fifa će održati hitan sastanak zbog Irana i nastupa na SP

Podijeli :

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

Glavni tajnik Fife Mattias Grafstrom sastat će se u subotu u Istanbulu s dužnosnicima Iranskog nogometnog saveza (FFIRI) kako bi razgovarali o iranskom sudjelovanju na Svjetskom prvenstvu.

Iran bi trebao igrati sve tri utakmice u skupini Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, ali sudjelovanje reprezentacije na turniru od 11. lipnja do 19. srpnja upitno je otkako su SAD i Izrael napali Iran krajem veljače.

Dodatna pitanja pojavila su se nakon što je predsjedniku FFIRI-ja Mehdiju Taju ranije ovog mjeseca odbijen ulazak u Kanadu na Fifin Kongres u Vancouveru zbog njegovih veza s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

POVEZANO Sudac koji je izbačen sa SP-a: Pogrešno sam optužen, razočaran sam

I SAD i Kanada, koje su zajedno s Meksikom domaćini Svjetskog prvenstva, klasificiraju IRGC kao “teroristički entitet” i jasno su dale do znanja da neće primiti ljude s vezama s elitnom vojnom snagom.

Kazem Gharibabadi, iranski zamjenik ministra vanjskih poslova za pravne i međunarodne poslove, ovog je tjedna u objavi na društvenim mrežama izjavio da je Fifa dužna osigurati da sve momčadi i njihove delegacije mogu ući u zemlje domaćine.

“Iranska nogometna reprezentacija zaslužila je pravo sudjelovanja na terenu u skladu s FIFA-inim propisima”, napisao je. “Svako ometanje ulaska igrača, tehničkog osoblja, dužnosnika saveza ili bitnih članova iranske delegacije prekršilo bi duh i svrhu Svjetskog prvenstva…”.

“Ako Fifa ne može jamčiti da sve kvalificirane momčadi, uključujući Iran, mogu ući u zemlju domaćina bez diskriminacije ili ograničenja i natjecati se pod jednakim uvjetima, kredibilitet samog Svjetskog prvenstva bit će narušen”, dodao je.

Izvor je rekao da Fifa blisko surađuje s nadležnim vlastima kako bi osigurala da sve momčadi na Svjetskom prvenstvu mogu natjecati se u sigurnom okruženju.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je prije dva tjedna da je on “u redu” s tim da Iran igra na Svjetskom prvenstvu unatoč sukobu između zemalja.

Iran je tražio da se njihove utakmice Svjetskog prvenstva prebace u Meksiko, ali predsjednik FIFA-e Gianni Infantino inzistira na tome da se sve utakmice igraju na stadionima koji su prvobitno bili planirani.

Iranska reprezentacija će u ponedjeljak napustiti Teheran i otići na trening kamp u Tursku prije nego što se preseli u svoju američku bazu u Kino Sports Complexu u Tucsonu početkom lipnja.

Iran SP započinje utakmicom protiv Novog Zelanda u Los Angelesu 15. lipnja. Zatim igra protiv Belgije 21. lipnja u Inglewoodu, a onda 27. lipnja protiv Egipta u Seattleu.