Kovačević: Odigrali smo kao prvaci, doduše pomogao nam je i njihov golman

Podijeli :

Stanusic via Guliver

Nogometaši zagrebačkog Dinama nastavili su svoj pobjednički niz i u Koprivnici svladavši domaći Slaven Belupo sa 4:1 u susretu 35. kola HNL-a.

Domaći su poveli golom Filipa Krušelja (27), ali gosti su početkom nastavka preokrenuli preko Frana Topića (50) i Gabriela Vidovića (58) da bi konačni rezultat postavili Dion Drena Beljo (80) i Juan Cordoba (85).

POVEZANO Modri Kovačeviću pobjedom čestitali rođendan

Utakmicu je komentirao trener Dinama Mario Kovačević.

“Pokazalo se da imamo širinu. Pokušavali smo u prvom poluvremenu, ali moram reći i da je Slaven bio jako dobar. Puno smo griješili, vidjelo se da ova postava prvi put igra zajedno. Drugo poluvrijeme odigrali smo kao prvaci, doduše i njihov golman nam je malo pomogao, ali trebalo je svejedno doći do tih prilika.”

Nekoliko mladih igrača je dobilo priliku.

“Zadovoljan sam njima, mali Zebić je od prve minute igrao kao da je s nama jako dugo, ali on ima jako dobru glavu. I drugi mladići su bili dobri, vidi se da su u ritmu utakmica.”

Mikić nije bio u konkurenciji?

“Htjeli smo Tabinasa probati, možda će Mikić dobiti šansu u zadnjem kolu, ali Tabinas je jako dobro odigrao danas, tu je i Valinčić.”

Nakon zadnjeg kola sprema se proslava na stadionu.

“Najsretniji smo na svijetu, pozivamo sve navijače da se proveselimo i da bude narodno veselje. Presretni smo i mi svi u svlačionici i klubu.”

Sad je fokus već i na idućoj sezoni…

“Razmišljamo o tome, brzo će doći pripreme i kvalifikacije za Ligu prvaka. Radimo već na sljedećoj sezoni da sve stignemo na vrijeme.”

Komentirao je i Slaven Belupo.

“Hvala im na iznenađenju, obostrana je to ljubav između mene i kluba. Jako dobru jesen su imali, imali su 10 utakmica u nizu bez poraza, bili su u borbi za Europu. Ali prodali su Jagušića i Šutu i ušlo se u lošiju seriju. Nisu ušli u Europu, ali bila je to sezona bez stresa i na tome im čestitam.”