Slaven Belupo dominirao studenim: Jagušić igrač, Gregurina trener, a gol mjeseca ide u očekivane ruke

Foto: NK Slaven Belupo

Stigle su i nagrade SuperSport HNL-a za mjesec studeni. Odabran je igrač mjeseca, gol mjeseca, trener mjeseca te obrana mjeseca.

Najbolji igrač mjeseca bio je mladi Adriano Jagušić koji je nedavno bio na pretpozivu Zlatka Dbalića. U HNL-u je u studenom dao tri gola, a sudjelovao je i u hrvatskoj U-21 reprezentaciji gdje je upisao dvije asistencije.

Adriano Jagušić za SK: Nisam htio u Dinamo, doveo je osam igrača na mojoj poziciji. A najbolji igrač lige je Fruk ‘Govorili su mi da nisam normalan što ne želim u Dinamo, a Jagušić je nadrastao HNL i zaslužuje SP’

Najbolji trener mjeseca je Mario Gregurina čiji Slaven Belupo nije izgubio niti jedan susret te je imao tri remija (Hajduk, Lokomotiva, Istra 1961) i jednu pobjedu (Vukovar 1991.)

Najbolji gol mjeseca očekivano je dobio Tomislav Duvnjak. Veznjak Varaždina sjajnim je udarcem matirao Tonija Silića na vratima Hajduka.

Obrana mjeseca ide u pretposljednji Osijek. Nju je dobio Marko Malenica.