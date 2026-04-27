SKener: Dinamov naslov iz 2026. po značaju je važniji i od onog iz 1982.!

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Ovo je početak. Dinamo koji dolazi nadograđivat će svoju povijest - na novom stadionu, na budućem kampu, na ideji da klub može biti i uspješan i pristojan. Ako se jednog dana bude tražio trenutak kada se sve prelomilo, mnogi će se vratiti na taj 1 lipnja 2025.

Četiri kola prije kraja Dinamo je prošao kroz cilj kao momčad koja nije ostavila prostor za dvojbe. Nije to bila dramatična utrka, nije bilo velikih posrtanja ni povijesnih preokreta – bilo je, ruku na srce, jednostavnije nego što se očekivalo. Ali upravo u toj jednostavnosti leži njegova snaga. Sezona bez mrlje, te neki potezi novog predsjednika kluba koji će definirati budućnost novog Dinama.

Nakon godine u kojoj je pehar gledao Kvarner i reflektirao svjetla Rujevice, vratio se tamo gdje mu je desetljećima bila adresa – u Maksimir. Možda i posljednji put da se u arheološkom nalazištu hrvatskog nogometa. Dinamo već gleda prema Kranjčevićevoj, prema novom početku, stadionu koji niče kao da pokušava sustići vrijeme izgubljeno u godinama lutanja.

Sve zapravo počinje 1. lipnja 2025. godine. Dan kada je Zvonimir Boban odlučio prestati biti simbol i postati čovjek koji donosi odluke. Toga datuma počeo je graditi momčad, ali i – zajedno s najbližim suradnicima – pokušao zatvoriti jedno poglavlje kluba koje mnogi navijači pamte s puno gorčine. Ušao je u to s dozom dječačke zaljubljenosti, ali i iskustvom čovjeka koji je prošao sve razine nogometa. Svjestan da će mu “aveti prošlosti” stalno biti za petama i da će mu svaki potez biti pod povećalom.

Za iznos jednog transfera stigla je nova momčad – osamnaest igrača različitih jezika, navika i priča. I trener gotovo anoniman široj javnosti. Mario Kovačević, čovjek koji je do jučer osvajao naslove daleko od reflektora, dobio je priliku voditi klub koji živi pod povećalom. Bio je to rizik, ali ne hazard bez pokrića – nego svjesno ulaganje u ideju. Nije sve išlo glatko. Studeni je bio mjesec istine. Pritisci su rasli, sumnje su postajale glasnije od bodova. Tada je Boban povukao možda i ključni potez – stao je iza trenera. Bez kalkulacija. Bez traženja izlaza. Poslao je poruku koja se u Maksimiru predugo nije čula: kontinuitet nije slabost.

Ovaj naslov zato ima težinu koja nadilazi tablicu. To je prva titula bez duhova prošlih vremena. Bez galame iz lože, bez konferencija koje nalikuju obračunima, bez stalne potrebe da se krivnja traži izvan terena. Dinamo je pokazao da se može biti najbolji i – normalan. Nije bilo teatralnih reakcija na suce. Nije bilo javnog samosažaljenja. Samo nogomet. Devedeset minuta kao jedina valuta koja vrijedi. I možda jednako važno – nije bilo likovanja. Hajduk se pobjeđivao i nadigravao, ali se poštovao. Derbiji su opet dobili onu staru dimenziju. Legende koje se okupljaju, humanitarne utakmice, podsjetnik da rivalstvo ne mora biti neprijateljstvo. Dinamo i Hajduk, koliko god različiti, povijesno su vezani jedan uz drugog.

Ovaj naslov šalje poruku i izvan nogometa. U društvu koje je godinama učilo da se uspjeh gradi prečicama, Dinamo je ponudio drugačiji model. Sporiji, teži, ali održiv. Bez prevara, bez zaleđa, bez potrebe da se bude glasniji od igre. Mario Kovačević, tih i nenametljiv, stvorio je momčad koja igra atraktivno, postiže pogotke, ali kojoj još treba ‘svježe krvi’ za – sutra.

Ovo je početak. Dinamo koji dolazi gradit će se na sustavu – na novom stadionu, na budućem kampu, na ideji da klub može biti i uspješan i pristojan. Ako se jednog dana bude tražio trenutak kada se sve prelomilo, mnogi će se vratiti na taj lipanjski dan. Na datum koji nije donio trofej, ali je omogućio da on, godinu kasnije, ima smisao.

Za sve one koji pamte – Dinamov naslov iz 2026. po svojoj težini i simbolici doista stoji uz bok onome iz 1982. godine. Po meni je i važniji!