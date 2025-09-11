‘Treba biti realan, samo će se Dinamo i Hajduk boriti za naslov’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Nakon odigranih prvih pet kola SuperSport HNL-a, o dojmovima s početka nove sezone za Sportske novosti govorio je hrvatski nogometni trener Nikola Jurčević, koji pomno prati događanja u hrvatskom prvenstvu.

“Iako je možda premali uzorak utakmica, neke stvari se polako kristaliziraju. Dinamo i Hajduk su jako dobro startali u prvenstvo i najavili borbu za naslov prvaka. Jako dobar početak imala je i Lokomotiva, moglo bi se reći i Varaždin u granicama svojih mogućnosti.

Vukovar je ostavio puno bolji dojam od bodovnog učinka, pokazali su da su nezgodni, da se mogu nadati da se priključe borbi za opstanak iako su ih mnogi otpisali i prije nego je sezona počela”, rekao je u uvodu Nikola Jurčević za SN pa nastavio:

“Očekujem da se Osijek podigne i da dođe među prva četiri mjesta. Ostavio je bolji dojam od konkretnog rezultata, ali nikad nije sjajno kad nemaš pobjedu. Oni u svakom slučaju imaju prostora podići se. Isto vrijedi i za Rijeku. Prema kriteriju iz prošle sezone, Rijeka je ipak platila ceh igranju na dva fronta te je pod imperativom ulaska u Europu zaostala u prvenstvu. No, i od nje očekujem da se priključi među prva četiri. Solidno su u sezonu ušli Gorica, Istra i Belupo…” Jurčević u ovom trenutku vidi samo dva kandidata za naslov prvaka: “Trebamo biti realni, ne vidim da bi se netko osim Dinama i Hajduka mogao uključiti i bitku za titulu, pogotovo s obzirom na zaostatak Rijeke u startu i skupinu Konferencijske lige u kojoj će igrati ove jeseni. Pretpostavljam da bi dva igrača iz La Lige trebali biti velika pojačanja za Hajduk, no Dinamo ipak ima kvalitetniju ekipu i širinu. S druge strane, Hajduk ima nešto komforniju situaciju jer se mogu koncentrirati samo na prvenstvo. Europske utakmice dosta troše igrače fizički i osobito mentalno, uvijek je upitno kako će momčad reagirati pod rotacijama. Primjerice, prošle sezone je to Dinamu bio dosta velik hendikep. U Ligi prvaka napravili su jako dobar rezultat, bili su na korak do prolaska skupine, ali su platili račun u hrvatskom prvenstvu. Dinamo je favorit, ako uspije izbalansirati napore i ono što donosi ritam igranja četvrtak – nedjelja.”