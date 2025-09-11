‘Treba biti realan, samo će se Dinamo i Hajduk boriti za naslov’

Nakon odigranih prvih pet kola SuperSport HNL-a, o dojmovima s početka nove sezone za Sportske novosti govorio je hrvatski nogometni trener Nikola Jurčević, koji pomno prati događanja u hrvatskom prvenstvu.
“Iako je možda premali uzorak utakmica, neke stvari se polako kristaliziraju. Dinamo i Hajduk su jako dobro startali u prvenstvo i najavili borbu za naslov prvaka. Jako dobar početak imala je i Lokomotiva, moglo bi se reći i Varaždin u granicama svojih mogućnosti.
Vukovar je ostavio puno bolji dojam od bodovnog učinka, pokazali su da su nezgodni, da se mogu nadati da se priključe borbi za opstanak iako su ih mnogi otpisali i prije nego je sezona počela”, rekao je u uvodu Nikola Jurčević za SN pa nastavio:
Osvrnuo se Jurčević i na dojam kojeg su ostavili pojedinci u prvih pet kola:
“Dinamo je doveo puno novih lica, a polako se nazire da je Beljo igrač koji može doći do kvote od 20 golova u sezoni. Interesantan je i stoperski par, prekaljeni McKenna i izuzetno potentni Dominguez. Određenu naznaku da je i Stojković koji još nema dovoljno stabilnosti, ali ima puno prostora za napredak. Istaknuo se i Valinčić.
Kod Hajduka se izdvaja Pajaziti s velikim samopouzdanjem i gardom na terenu, on me jako pozitivno iznenadio, i Karačić je pogodak. Dobra stvar je promocija novih mladih igrača koji su pokazali da imaju perspektivu, kao Mlačić, Raci i Durdov, a probudio se i Pukštas. Upravo je Pukštas mogao biti prevaga u borbi za naslov u prošloj sezoni. Ima izvanredan ulazak iz drugog plana, napada šesnaesterac, opasan je, ide i glavom vrlo hrabro. On je veznjak koji zabija centarforske golove i bit će velik dobitak za Hajduk ako nastavi ovako. U Lokomotivi naznake pokazuju Diouf, Krivak i Stojaković, i Vukovar ima nekoliko zanimljivih igrača.”
Tko je od igrača podbacio?
“S obzirom na standarde iz prošle sezone, sasvim sigurno se očekuje da se podignu i da budu efikasniji Fruk i Livaja. Nisu podbacili, ali su ostali dužni u prvih pet kola, nedostaje pokoji njihov pogodak”, zaključio je Jurčević za Sportske novosti.
