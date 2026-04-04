Stojković nakon gola i hat-tricka asistencija: ‘Dajem sve do sebe za ovaj klub’

GNK Dinamo Zagreb

Igrač utakmice u kojoj je Dinamo razbio Osijek Luka Stojković oglasio se nakon vlastite sjajne izvedbe.

Golom i tri asistencije Luka Stojković zaslužio je epitet igrača utakmice u pobjedi Dinama nad Osijekom 7:0. Stojković, koji se nalazio na širem popisu izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića uoči američke turneje, nastavio je sjajnu formu.

Samo u drugom dijelu sezone u svim natjecanjima postigao je sedam pogodaka i namjestio ih čak devet.

“Sretan sam, dajem sve od sebe za ovaj klub”, komentirao je Stojković za klupske kanale.

“Naravno, sretan sam što smo izašli na pravi način nakon ove stanke. Nikad nije lako nakon pauze, ali dobro smo radili i zasluženo pobijedili”, dodao je Stojković, koji se proteklih mjeseci prometnuo u ponajboljeg igrača Modrih i zasluženo je, uz najboljeg strijelca SHNL-a Diona Drenu Belju, na pretpozivu izbornika.