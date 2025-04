Skomina: Rijeka je od 10. minute trebala igrati s igračem manje!

Skomina, koji je godinama slovio za jednog od najcjenjenijih europskih sudaca, istaknuo je kako su u tim situacijama suci trebali drugačije reagirati, čime bi izbjegli negativan utjecaj na ishod utakmica.

Gorica-Istra

Skomina je analizirao gol Gorice za 3:2, kod kojeg je bilo upitno je li veznjak Gorice Agon Elezi u začetku akcije igrao rukom. “Dojma sam da je tu igrač Istre butinom noge odigrao. Ne vidim nigdje da je Elezi to odigrao. Obratite pažnju na njegovu lijevu ruku, onda i na desnu. Ne vidim da je tu bilo išta. Meni to nije jasno i čisto, kao VAR se ne bih tu oglasio.”

Dinamo-Osijek

U četvrtoj minuti Hrvoje Babec pao je u šesnaestercu Dinama, a u njegovoj blizini bio je Petar Sučić. “Opet tražimo čisti dokaz. Pogledao sam situaciju preko 50 puta. Ne vidim crno-bijeli dokaz. Vjerujem da je za navijače Osijeka tu jasno da ga je Sučić udario po nozi, ali ja taj kontakt uz najbolju volju ne vidim”, kaže Skomina.

Slovenac smatra da je Osijekov stoper Jan Mersinaj u 38. minuti trebao dobiti izravni crveni karton jer je kao zadnji igrač obrane srušio Wilfrieda Kangu.

“Po meni je to za crveni. Nije dovoljan uvjet samo da je zadnji igrač, nego i da napadač mora imati loptu pod kontrolom, a Kanga to definitivno ima. Moram naglasiti da su suci tu manje stroži u zadnje dvije godine jer su dobili takav naputak. U moje vrijeme bi ovo sigurno bio crveni. Nema mogućnosti da neki drugi branič Osijeka spriječi napadača Dinama da sam dođe pred vratara. Dojma sam da je to crveni karton, ali zanima me što misli komisija po tom pitanju”, izjavio je Skomina.

Rijeka-Varaždin

Rijeka je u 55. minuti ostala s igračem manje zbog drugog žutog kartona Stjepana Radeljića, no Skomina smatra da je već u desetoj minuti izravni crveni karton trebao dobiti Lindon Selahi. Mateo Erceg je gledao VAR snimku, ali nije tako odlučio.

“Sudac na terenu sigurno nije imao tu sliku. VAR ga je zvao, bio je čisti prekršaj na igraču Varaždina, Selahi kasni i on ga udara svojom kopačkom. Pitanje je je li bio zadnji igrač, a za mene je i to crveni karton. Napadač bi nesumnjivo prvi stigao na tu loptu. Po meni je to spriječena čista šansa za gol i zbog toga je to za mene crveni karton”, poručio je Skomina, dok o Radeljićevom isključenju kaže:

“Kod drugog starta nema dvojbe da je za žuti karton. Kod prvog se može raspravljati je li bilo prestrogo. Igrač je morao biti već svjestan da je već imao jedan žuti karton i biti oprezniji, sudac mu ne smije progledati kroz prste zato što je kod prvog starta možda bio malo stroži.”

Hajduk – Lokomotiva

Crveni karton Ivana Lučića za Skominu je čist: “Suci imaju jasan naputak da je to crveni karton kad vratar izvan kaznenog prostora obrani rukom. Moramo razmišljati da je kontra situacija, da je to recimo bio Uremović, onda bi to bio samo žuti karton. Mi ne znamo gdje bi ta lopta išla, ali on ju je već potkopao i moguće je da bi Uremović mogao to samo rukom spriječiti pa bi on bio isključen.”