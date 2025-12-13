Šego: Vraća mi se uloženi trud. Kada nije bilo pogodaka, vjerovao sam u sebe

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Michele Šego upisao je pogodak i asistenciju te zaokružio još jednu večer za pamćenje na Maksimiru. Prije tjedan dana tresao je mrežu Dinama, a sada je isto učinio i protiv Lokomotive na istom stadionu. Ipak, susret nije započeo prema planovima Bijelih.

“Primili smo pogodak u startu dvoboja, ali kontrolirali smo utakmicu, Nisu nam napravili neke izglednije prilike”, kazao je Šego.

Postigli ste devet pogodaka ove sezone, vaš najbolji učinak u karijeri, a još nije ni polovica prvenstva.

“Drago mi je da se vraća moj uloženi trud i rad, Kada nije bilo pogodak vjerovao sam i nastavljao raditi”.

U zadnjem kolu jesenske polusezone još je ostala utakmica sa Vukovarom na Poljudu.

“Što da vam kažem, igramo kod kuće na Poljudu i jasno je da idemo na pobjedu za oproštaj od ove godine”, poručio je Šego.