Rebić se ozlijedio, evo koliko ga neće biti u kadru Hajduka

Nogometaši Hajduka u nedjelju gostuju kod Osijeka na Opus Areni u sklopu 4. kola SuperSport HNL-a, gdje će pokušati produžiti savršen start sezone.
No, trener Gonzalo Garcia suočen je s problemima jer neće moći računati na dvojicu važnih igrača.
Niko Sigur nije otputovao s momčadi zbog lakše ozljede, a Ante Rebić također otpada nakon što je stradao na treningu.
Rebić će, uz Osijek, preskočiti i derbi s Rijekom, a njegov povratak očekuje se za dvoboj s Varaždinom nakon reprezentativne stanke.
