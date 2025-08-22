Garcia: Na Poljudu smo Dinamo City trebali pobijediti 6:1, a Hajduk donosi puno klikova novinarima

Hajduk je u prve tri utakmice upisao maksimalan učinak od tri pobjede, jednako kao i vodeći Dinamo, ali zbog slabije gol-razlike nalazi se na drugom mjestu. Osijek je startao lošije – nakon tri kola ima samo dva boda i još nije postigao gol.

Hajduk i Garcia u nedjelju gostuju u Osijeku, jedna stvar posebno ‘upada u oko’ ‘Hajduk je naučio nešto protiv Dinamo Cityja što mi često ponavljamo’

Utakmicu je na konferenciji za medije najavio Hajdukov trener Gonzalo Garcia:

“Osijek je kvalitetan, igra jako dobro. Trener Rožman je stigao u teškom trenutku prošle sezone i želi nešto izgraditi. Njegova je momčad atraktivna i napadačka. Nisu zabili gol, ali stvorili su puno šansi protiv Dinama i Rijeke. Ali nogomet je takav. Nekad ne dobijete ono što zaslužite. Osijek ima neke jako dobre igrače”, rekao je trener Hajduka u uvodu pa se dotaknuo Marka Livaje i Ante Rebića:

“Svi dobro treniraju i pozitivni su. Slušaju me pozorno. Vidjet ćemo u nedjelju tko će igrati. Slobodno se smijte. Imamo puno igrača koji mogu igrati u prvoj postavu. Neki igrači imaju probleme s ozljedama, ali to ćemo vidjeti sutra na treningu. Moguće je da će Livaja i Rebić igrati od prve minute zajedno ove nedjelje. Oni su važni igrači za ovu momčad. Moramo vidjeti kakav je Rebić fizički.”

Trener Hajduka dobio je pitanje o Bambi i Rokasu Pukštasu:

“Pukštas i Bamba mobli bi također igrati od prve minute. Pukštas je napredovao puno u kratkom vremenu. Jako je inteligentan i želi napredovati. Bamba je talentiran, bio je dobar, trudi se i sluša me. Obojica mogu igrati u prvom sastavu.”

O Mihaelu Žaperu i Luki Hodaku:

“Žaper radi dobro i ima dobar stav. Bio je ozlijeđen prije tjedan dana. Imamo u sredini veliku konkurenciju – Krovinović, Pajaziti, Sigur… Imamo igrače koji su dobri. Ta pozicija ima neke zahtjeve. Želim dinamiku i konstantno kretanje. Žaper ima nešto, ali nešto mu i nedostaje. Možda neće igrati sad, ali može postati ključan igrač u budućnosti. Tako je znalo biti u nekim mojim momčadima. Žaper nije u lakoj situaciji, ali radi sve što mu kažemo. Luka Hodak je igrač koji mi se sviđa. Ima talent, dinamiku, agresiju i energiju. Nije prva opcija u obrani, prije njega su Sigur i Karačić. Ali Hodak je jedan od najboljih na treningu.”

Hajduk nema pobjedu ove sezone u gostima…

“U Azerbajdžanu nismo igrali dobro u prvom poluvremenu. U Albaniji smo se umorili rano. Puno toga je bilo protiv nas. Bili smo sve bolji, a onda dobili crveni karton. Doma smo trebali pobijediti 6:1. To je nogomet, nekad igrate sjajno i izgubite. Mogao nam je Belupo zabiti jedan gol i pobijediti nas. Bit će teško u Osijeku.”

O radu u Hajduku:

“Stekao sam znanje o mojim igračima. Neki mi se više sviđaju, neki ne. Nije ovo Playstation da samo stavite igrače da igraju i to je sve. Puno tu ima dodatnih stvari na koje morate paziti. Želim ljude kojima vjerujem. U Hajduku ima problema, koji se događaju svugdje. No u Hajduku je to prenaglašeno.

Hajduk donosi puno killova novinarima. Na kraju, u Hajduku je isto biti trener kao i u drugim klubovima. Pritisak stvaramo sami sebi. Imao sam ga i u Istri. Nije mi bitno zviždi li mi deset ili 10.000 ljudi. Treba raditi i biti empatičan. Ja ću raditi za svoje igrače i oni moraju raditi za mene.”

O planu igre rekao je:

“Uvijek imamo plan za igru. Igrači moraju prepoznati situaciju na terenu. Ne smeta mi ako smo zabijeni u 16 metara od početka. Jer znam da kad izađemo jednom će biti bolno za njih. Onda vas prestanu pritiskati kad vide koliko ste opasni. Protiv Istre smo jednom izašli i zabili gol.

Možete nekad jednom udariti čovjeka i ubiti ga. Tako je i u nogometu. Pragmatičan sam. Stvaramo puno prilika iz raznih situacija. Imamo rješenja za sve situacije. Nisam romantik, velik sam pragmatik, volim disciplinu. Želim pobijediti i nije mi bitno da to izgleda lijepo.”

Usporedio je dosadašnje Hajdukove protivnike:

“Zira je bila jaka momčad. Mislim da bi bila u ovoj ligi u prve dvije-tri ekipe. Albanci nisu bili toliko dobri. Teško je uspoređivati jer svaka država ima neki svoj koncept. Za mene je Belupo prošle sezone bio jak tim. Goricu je teško pobijediti. Istra ima jako dobre igrače. Ali svatko igra na svoj način. Osijek ima velika očekivanja, ali ovisi o nama koliko će biti dobri.”

O pripremi za utakmice:

“Ne igra mi ulogu tko će igrati za Osijek. Gledao sam njihove utakmice i tako sam se pripremio. Imam čovjeka koji mi reže videa koja trebam i to je najvažnije. Moram igračima prenijeti kako se trebaju ponašati u kojoj situaciji. Mi ćemo igrati kako želimo, ali moram svoje braniče pripremiti na njihove napadače. Adaptiramo se, ali ostajemo svoji”, zaključio je Garcia.