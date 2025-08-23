Garcia ostao bez važnog igrača za Hajdukovo gostovanje u Osijeku

Luka Kolanović via Guliver Images

Derbi kola igra se u nedjelju u Osijeku, a jedan igrač Hajduka nije otputovao s momčadi.

Polivalentni igrač Hajduka Niko Sigur neće nastupiti u 4. kolu SuperSport HNL-a, kada Osijek dočekuje Splićane u nedjelju u 18:30 na Opus Areni.

Mladi hrvatski reprezentativac, danas član kanadske reprezentacije, prijavio je lakšu ozljedu zbog koje nije otputovao sa suigračima u Slavoniju.

Iako njegov izostanak mnogi tumače kao znak mogućeg odlaska iz Hajduka, zasad nema potvrde da je transfer blizu. Poznat je interes nekoliko klubova za Sigura, no i Hajduk ima svoju ulogu u pregovorima, prenosi Dalmatinski portal.

