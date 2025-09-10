Poznati su parovi osmine finala Kupa, evo gdje bi trebali Hajduk, Rijeka i Dinamo u goste

Cibalia je u 1/16 finala SuperSport Hrvatskog kupa svladala Vukovar 1:0 u Borovom naselju pogotkom Svena Sopića.
Drugoligaš je tako iznenadio prvoligaša i izborio osminu finala, gdje ga vjerojatno čeka Hajduk, ako 24. rujna pobijedi Koprivnicu.
Dinamo je s uvjerljivih 6:0 eliminirao Dinamo Predavac i u sljedećoj rundi ide u Karlovac, koji je svladao Belišće 5:0.
Rijeka će igrati protiv Maksimira, a pobjednik će u osmini finala na Mladost Ždralove. Susreti osmine finala predviđeni su za kraj listopada, ali su moguće promjene rasporeda.
Parovi osmine finala:
Karlovac – Dinamo
Cibalia – Hajduk/Koprivnica
Mladost Ždralovi – Rijeka/Maksimir
BSK – Slaven/Graničar
Kurilovec – Istra/Neretva
Varaždin – Osijek/Uljanik
Rudeš – Gorica
Lokomotiva – Varteks
Rijeka, branitelj naslova, zatražila je odgodu susreta s Maksimirom zbog posjeta Papi u Vatikanu, a odgođen je i Hajdukov ogled s Koprivnicom.
Osijek gostuje kod Uljanika 24. rujna, Slaven Belupo kod Grafičara 17. rujna, a Istra 1961 kod Neretve 16. rujna.
