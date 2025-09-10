Poznati su parovi osmine finala Kupa, evo gdje bi trebali Hajduk, Rijeka i Dinamo u goste

Drugoligaš je tako iznenadio prvoligaša i izborio osminu finala, gdje ga vjerojatno čeka Hajduk, ako 24. rujna pobijedi Koprivnicu.

Šok za Vukovarce: Cibalia ih izbacila iz Kupa! Dinamo razbio istoimenog domaćina u Kupu, hat-trick Bakrara

Dinamo je s uvjerljivih 6:0 eliminirao Dinamo Predavac i u sljedećoj rundi ide u Karlovac, koji je svladao Belišće 5:0.

Rijeka će igrati protiv Maksimira, a pobjednik će u osmini finala na Mladost Ždralove. Susreti osmine finala predviđeni su za kraj listopada, ali su moguće promjene rasporeda.

Parovi osmine finala:

Karlovac – Dinamo

Cibalia – Hajduk/Koprivnica

Mladost Ždralovi – Rijeka/Maksimir

BSK – Slaven/Graničar

Kurilovec – Istra/Neretva

Varaždin – Osijek/Uljanik

Rudeš – Gorica

Lokomotiva – Varteks

Rijeka, branitelj naslova, zatražila je odgodu susreta s Maksimirom zbog posjeta Papi u Vatikanu, a odgođen je i Hajdukov ogled s Koprivnicom.

Osijek gostuje kod Uljanika 24. rujna, Slaven Belupo kod Grafičara 17. rujna, a Istra 1961 kod Neretve 16. rujna.