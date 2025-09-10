Šok za Vukovarce: Cibalia ih izbacila iz Kupa!

Cibalia je u 1/16 finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa iznenadila Vukovar i slavila 1:0 na stadionu u Borovom naselju.
Vinkovčani, iako drugoligaši i autsajderi, tako su izborili osminu finala, gdje ih najvjerojatnije čeka Hajduk, ako svlada Koprivnicu 24. rujna.
Dinamo je s uvjerljivih 6:0 prošao Dinamo Predavac, Lokomotiva je bila sigurna s 4:0 u Dugom Selu, dok je Gorica preokretom svladala Libertas 3:1.
Dalje idu i Kurilovec, Mladost Ždralovi, BSK te Varteks.
Hajduk, Slaven Belupo, Istra, Osijek i Rijeka još moraju odigrati svoje dvoboje 1/16 finala.
Rezultati:
Vukovar – Cibalia 0:1
Dinamo Predavac – GNK Dinamo 0:6
Dugo Selo – Lokomotiva 0:4
Kurilovec – Oriolik 5:0
Libertas – Gorica 1:3
Radnik – Mladost Ždralovi 0:1
Slavonija – BSK 0:2
Varteks – Šibenik 4:1
