Šok za Vukovarce: Cibalia ih izbacila iz Kupa!

Vinkovčani, iako drugoligaši i autsajderi, tako su izborili osminu finala, gdje ih najvjerojatnije čeka Hajduk, ako svlada Koprivnicu 24. rujna.

Dinamo razbio istoimenog domaćina u Kupu, hat-trick Bakrara

Dinamo je s uvjerljivih 6:0 prošao Dinamo Predavac, Lokomotiva je bila sigurna s 4:0 u Dugom Selu, dok je Gorica preokretom svladala Libertas 3:1.

Dalje idu i Kurilovec, Mladost Ždralovi, BSK te Varteks.

Hajduk, Slaven Belupo, Istra, Osijek i Rijeka još moraju odigrati svoje dvoboje 1/16 finala.

Rezultati:

Vukovar – Cibalia 0:1

Dinamo Predavac – GNK Dinamo 0:6

Dugo Selo – Lokomotiva 0:4

Kurilovec – Oriolik 5:0

Libertas – Gorica 1:3

Radnik – Mladost Ždralovi 0:1

Slavonija – BSK 0:2

Varteks – Šibenik 4:1