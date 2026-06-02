Dobre vijesti za BiH: Kanada bez najvažnijeg igrača na otvaranju SP-a

Podijeli :

AP Photo/Charlie Riedel, File via Guliver

Najveća zvijezda kanadske reprezentacije potvrdila je da zbog ozljede lože neće moći nastupiti u prvom kolu Svjetskog prvenstva. Izbornik Sergej Barbarez i njegova momčad tako će biti lišeni opasnosti od brzonogog braniča Bayerna.

Alphonso Davies propustit će otvaranje Svjetskog prvenstva 12. lipnja u Torontu, što znači da će domaćin Kanada morati zaigrati bez svoje najveće zvijezde u premijernom ogledu protiv Bosne i Hercegovine.

Šok za suparnika BiH na SP-u: Zvijezda zbog ‘grijeha iz prošlosti’ ostala izvan aviona Koeman odabrao 26 igrača za SP, vraća se reprezentativac koji nije igrao dva mjeseca

Prva zvijezda i ključni igrač kanadske momčadi potvrdio je da definitivno propušta ogled protiv Zmajeva.

Davies, koji dijeli svlačionicu Bayerna s našim Josipom Stanišićem, već gotovo mjesec dana vuče ozljedu zadnje lože. Iako je uvršten na popis za prvenstvo i počeo lagano trenirati, proces oporavka ne teče dovoljno brzo da bi bio spreman za premijeru turnira.

“Prva utakmica turnira neće biti moguća, ali vidjet ćemo što će biti u drugoj, trećoj, ili ako prođemo grupnu fazu. Sve ovisi o mojoj rehabilitaciji, kako će tijelo reagirati na liječenje i koliko brzo mogu ozdraviti”, izjavio je Davies.

Izostanak Bayernovog nogometaša golem je hendikep za kanadskog izbornika, no problema s igračkim kadrom i ozljedama ima i izbornik BiH Sergej Barbarez. Za obje reprezentacije ovaj je susret ključan jer se nalaze u skupini s Katarom i Švicarskom, pa bi pozitivan rezultat već u prvom kolu otvorio širom vrata plasmanu u nokaut fazu.

Kanada je inače u sklopu priprema svladala Uzbekistan s 2:0, dok reprezentaciju BiH sljedeća i ujedno posljednja pripremna provjera očekuje u subotu u St. Louisu, gdje će odmjeriti snage s Panamom.

Za Daviesa je ovo nastavak loše sreće s ozljedama u nacionalnom dresu. Zbog teške ozljede križnih ligamata za Kanadu nije nastupao više od godinu dana prije ovog okupljanja, a tek što se vratio na travnjak, problemi s ložom ponovno su ga izbacili iz stroja za ključnu utakmicu na otvaranju Mundijala.