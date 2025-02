Pašalić se oprostio od Rijeke: ‘Ostaje žal što nisam osvojio trofej, osvojite ga vi ove sezone’

Podijeli :

Matthieu Mirville via Guliver Images

Marco Pašalić finalizirao je transfer u Orlando City, zaključivši impresivan uspon od anonimca do ključnog igrača Rijeke i reprezentativca Hrvatske.

U Rijeku je stigao u lipnju 2023. nakon gotovo 90 nastupa za druge momčadi Stuttgarta i Borussije Dortmund, uz dva nastupa za prvu momčad.

“Želim zahvaliti cijelom klubu, svim radnicima u klubu, a na prvom mjestu momčadi i stručnom stožeru stožeru te navijačima za ovih godinu i pol dana što su bili jedan od najljepših perioda u mom životu u kojem sam oživio svoju karijeru”, rekao je u uvodu Marco Pašalić za službenu klupsku stranicu.

“Kad sam stigao u Rijeku opet sam pronašao ljubav prema nogometu. Navijači su me sjajno prihvatili, život mi je bio super, uživao sam, našao sam prijatelje za cijeli život i mislim da je moj povratak u Hrvatsku bio pun pogodak”, nastavio je Pašalić.

Pašalićevi golovi bili su prava remek-djela, a asistencije gotovo pola pogotka. Od sjajnog gola Dukagjiniju u Konferencijskoj ligi do oproštajne majstorije protiv Lokomotive, za Rijeku je postigao 16 golova i upisao devet asistencija. Među njima se posebno ističe pogodak u Lilleu, no svaki je imao svoju čar.

“Mislim da sam na najbolji mogući način povjerenje opravdao na terenu. Najdraža utakmica mi je bila ona protiv Lillea u gostima. Naravno, šteta zbog poraza, ali taj gol u toj atmosferi i dobra utakmica koju smo odigrali unatoč porazu, do dan danas razmišljam tome, tom pogotku i uvijek mi ga je drago pogledati.”

U dresu Rijeke odigrao je 68 utakmica.

“Ostao je žal jer nismo prošle sezone osvojili trofej, izgubili smo ga na kraju u završnici sezone. To mi je, naravno, bila velika želja, da osvojimo trofej, jer to bi bila priča iz snova za mene, da dođem u Rijeku i u prvoj sezoni osvojim trofej. Igračima i cijeloj ekipi želim od srca sve najbolje, da ove sezone stignu do trofeja jer su to zaslužili svojim radom i trudom”, podvukao je Pašalić.

Još jednom je istaknuo podršku s tribina:

“Navijačima se želim posebno zahvaliti jer tu ljubav koju sam osjetio s tribina, i kad sam zabijao i kad nisam, to je bio stvarno sjajno. Ne mogu opisati kako sam se osjećao, jedan od najljepših osjećaja. Kad staneš na Rujevicu i čuješ navijače, stvarno sjajno. Ne može se to opisati i na tome sam im zahvalan do neba i zbog njih želim da se ove sezone osvoji trofej da svi zajedno možemo slaviti.”

I za kraj:

“Forza Fiume, želim vam svima sve najbolje, vaš Paša, broj 87”, zaključio je Pašalić.