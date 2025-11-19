Pamić: Svi pričaju o Dinamovoj krizi, a mi nismo pobijedili nikoga tri godišnja doba. Ne ljutim se

Podijeli :

U susretu osmine finala SuperSport Hrvatskog kupa Dinamo je na gostovanju protiv Karlovca slavio uvjerljivih 7:0. Do visokog trijumfa doveli su ga strijelci Luka Stojković (dvaput), Dion Drena Beljo, Mateo Lisica, Fran Topić, Sandro Kulenović i Cardoso Varela.

Nakon utakmice izjavu je dao trener domaćina, Igor Pamić:

“Odlično, fantastično! Nije ugodno, nikako. Malo je lakše kad znaš da je od Dinama, gladnog Dinama. Upozoravao sam prije utakmice debelo da znam razliku i svi su pričali o krizi Dinama, a nitko nije pričao o našoj krizi. Pa mi nismo pobijedili nikoga u zadnja tri godišnja doba, a drugi smo na tablici.

Jednostavno, nasjeli smo. Ne ljutim se na igrače, nema šanse. Žao mi je zbog publike, na kraju krajeva, valjda smo ih mi natjerali da dođu. U prvenstvu guramo ne dobro, nego fantastično, a u kupu smo dosta daleko došli. Idemo dalje. A broj sedam nisam volio nikad od malih nogu.”

Pamić je u ovoj utakmici odmarao neke važne igrače. Danas nisu konkurirali Goran Paracki, Zvonko Pamić, Fran Žilinski i Krešimir Kovačević. Karlovac je trenutačno drugoplasirana momčad SuperSport 1. NL i za vodećim Rudešom zaostaje pet bodova. U sljedećem kolu Karlovac dočekuje Hrvace, a potom u posljednjoj utakmici 2025. godine gostuje kod Rudeša.