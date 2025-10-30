Određeni suci za 12. kolo HNL-a: Pajač sudi derbi Dinama i Rijeke, evo tko sudi Hajduku

Kolo u subotu otvara derbi između Dinama i Rijeke na Maksimiru od 16 sati, a sudit će ga Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline. Pomoćnici su mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Ivan Janić iz Iloka, četvrti sudac je Filip Cindrić iz Nove Kapele, dok su u VAR sobi Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca i Kruno Šarić iz Županje.

Druga subotnja utakmica igra se u Puli, gdje će Istra od 18:45 ugostiti Vukovar. Glavni sudac bit će Zdenko Lovrić iz Đakova.

Vodeći Hajduk otvara nedjeljni program gostovanjem kod Slaven Belupa u Koprivnici od 16 sati. Glavni sudac je Ante Čulina iz Zagreba, a pomagat će mu Dario Kolarević i Marko Malča, također iz Zagreba. Četvrti sudac je Oliver Romić iz Osijeka, dok će u VAR sobi biti Mario Zebec iz Cestice i Anto Marić iz Zagreba.

U debiju Željka Sopića na klupi Osijeka, koji od 18:15 dočekuje Varaždin, utakmicu će voditi Patrik Kolarić iz Čakovca.

Kolo se zaključuje u ponedjeljak u 18 sati dvobojem Gorice i Lokomotive, a glavni sudac bit će Ante Terzić iz Podstrane.