Garcijin Hajduk ima šest pobjeda u nizu, znate li kada su zadnji put Splićani bili tako uspješni?

Hajduk je jučer u osmini finala Kupa u Vinkovcima nakon penala izbacio Cibaliju (0:0, 2:4) i stigao do šeste uzastopne pobjede u svim natjecanjima.
Redom su padali Koprivnica u Kupu, Lokomotiva na Poljudu, te Vukovar, Istra i Gorica na prvenstvenim gostovanjima, a jučer i Cibalia.
Kada bacimo pogled malo u prošlost, to je Hajdukov najduži pobjednički niz još od sezone 2023./24., kada je nakon poraza od Osijeka (0:2) smijenjen Ivan Leko, a momčad preuzeo Mislav Karoglan koji je tada nanizao sedam pobjeda zaredom.
Taj je niz započeo 27. listopada 2023. pobjedom protiv Slaven Belupa u Koprivnici, a potom su redom padali Jadran Luka Ploče u Kupu, Rudeš, Osijek, Varaždin, Istra i Gorica u prvenstvu.
Momčad Gonzala Garcije upravo kod Slaven Belupa gostuje u nedjelju (16:00) u 12. kolu SuperSport HNL-a, a kakav niz Splićani imaju protiv Farmaceuta možete pročitati OVDJE.
